Vignobles en Scène Alsace : Quiz des terroirs et Vin nouveau au Comptoir des Vignerons Alsaciens Strasbourg

Vignobles en Scène Alsace : Quiz des terroirs et Vin nouveau au Comptoir des Vignerons Alsaciens

10 Place Gutenberg Strasbourg Bas-Rhin

Début : Samedi 2025-10-18 18:00:00

fin : 2025-10-18 21:30:00

2025-10-18

Une expérience authentique dans un cadre historique

À l’aube de l’automne, lorsque les vignes livrent leurs premiers fruits, découvrez la tradition du vin nouveau, aussi appelé Neier Siasser (Neia Siassa pour les puriste de Strasbourg, il y a match à ce sujet le 25), emblème de notre terroir alsacien. Dans le cadre unique et chaleureux de notre caveau historique datant de 1585, plongez au cœur d’une soirée conviviale, rythmée par la passion et le savoir-faire de nos vignerons indépendants.

Au programme de la soirée

La toute dernière production de de vin nouveau à déguster, pour célébrer la fraîcheur et la gourmandise de la récolte.

Une planchette gourmande composée de charcuterie artisanale, fromages affinés, raisins frais et pain aux noix.

Une dégustation commentée de 3 vins (3 x 5 cl), animée par nos vignerons indépendants qui partageront avec vous leurs pratiques, leurs anecdotes et leur passion du métier.

Grand Quizz des terroirs ! Une bouteille de Grand Cru à gagner pour le meilleur connaisseur ! Finish en mort subite en cas d’égalité.

Réservations obligatoires avant le 17 octobre

Convivialité garantie

Venez partager un moment chaleureux autour du vin nouveau. Plus qu’une dégustation, c’est une immersion dans les traditions viticoles alsaciennes et un bel échange avec nos artisans passionnés. .

10 Place Gutenberg Strasbourg 67000 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 88 10 11 contact@comptoirdesvignerons.com

