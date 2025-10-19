Vignobles en Scène Alsace: Radio Géovino Rodern Rodern
Vignobles en Scène Alsace: Radio Géovino Rodern Rodern dimanche 19 octobre 2025.
Vignobles en Scène Alsace: Radio Géovino Rodern
Rodern Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2025-10-19 10:00:00
fin : 2025-10-19 11:30:00
Date(s) :
2025-10-19
Radio Géovino A la découverte des nouveaux sentiers viticoles du Pays de Ribeauvillé Riquewihr
Rendezvous à Rodern pour un instant de poésie au cœur du vignoble
Dimanche19 octobre rendez-vous à Rodern pour un moment hors du temps.
Entre lecture et musique, laissez-vous porter par un instant de poésie au cœur des vignes et des sihouettes des hommes et femmes qui font le vin, une invitation à la rêverie.
L’événement sera diffusé en live sur les réseaux sociaux et en direct depuis le vignoble, avec Radio Géovino.
Cette animation s’inscrit dans l’évènement Vignobles en scène ! organisé par le label Vignobles & Découvertes .
Rodern 68590 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 73 23 23 info@ribeauville-riquewihr.com
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Vignobles en Scène Alsace: Radio Géovino Rodern Rodern a été mis à jour le 2025-09-05 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr