Vignobles en Scène Alsace: Univers (visite + dégustation) Zellenberg

Vignobles en Scène Alsace: Univers (visite + dégustation)

10 route du vin Zellenberg Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-10-17 14:00:00

fin : 2025-10-18 15:45:00

Date(s) :

2025-10-17

Découvrez la Maison Jean Huttard à travers une immersion dans les vignes et une présentation du cycle de la vigne, suivie d’une visite de la cave et des vinifications. L’expérience se conclut par une dégustation commentée de cinq cuvées emblématiques.

Les vendredi 17 et samedi 18 octobre à 14h

Venez découvrir la Maison Jean Huttard avec la visite des vignes et l’explication de son cycle ainsi que la découverte de la cave et des vinifications. S’en suit la dégustation de cinq cuvées emblématiques de la Maison.

Visite vignes & caves

Dégustation de 5 cuvées

Durée 1h45

Cette animation s’inscrit dans l’évènement Vignobles en scène ! organisé par le label Vignobles & Découvertes. .

10 route du vin Zellenberg 68340 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 47 90 49 contact@alsace-jean-huttard.fr

English :

Discover Maison Jean Huttard through an immersion in the vines and a presentation of the vine cycle, followed by a tour of the cellar and vinification. The experience concludes with a commented tasting of five emblematic cuvées.

German :

Entdecken Sie das Haus Jean Huttard durch ein Eintauchen in die Weinberge und eine Einführung in den Zyklus der Weinrebe, gefolgt von einer Besichtigung des Kellers und der Weinbereitung. Das Erlebnis endet mit einer kommentierten Verkostung von fünf emblematischen Cuvées.

Italiano :

Scoprite la Maison Jean Huttard attraverso un’immersione nelle vigne e una presentazione del ciclo della vite, seguita da una visita della cantina e del processo di vinificazione. L’esperienza si conclude con una degustazione commentata di cinque cuvée emblematiche.

Espanol :

Descubra la Maison Jean Huttard a través de una inmersión en las viñas y una presentación del ciclo de la vid, seguida de una visita a la bodega y al proceso de vinificación. La experiencia concluye con una cata comentada de cinco cuvées emblemáticas.

