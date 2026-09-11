Informations pratiques

Zellenberg

Vignobles en Scène Alsace : Yoga & vins

10 route du vin Zellenberg Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-10-16 16:00:00

fin : 2026-10-17 18:00:00

Date(s) :

2026-10-16

Tous vos sens mis en éveil pour déguster votre vin comme jamais auparavant. Un atelier alliant détente et dégustation de vins.

Les vendredi 16 et samedi 17 octobre à 10h et 16h

Vos sens sont mis en éveil grâce aux postures très douces du Yoga. Vous atteignez alors un état de détente et de sensibilité idéal. Tous vos sens sont en alerte pour déguster votre vin comme jamais auparavant. Un atelier alliant détente et dégustation de vins.

1 heure de Yoga en cave ou dans les vignes si le temps le permet, pour vous connecter au plus proche des ondes de la vigne et du vin

Dégustation de deux cuvées emblématiques de notre Maison

Cette animation s’inscrit dans l’évènement « Vignobles en scène ! » organisé par le label Vignobles & Découvertes.

Réservation obligatoire via l’Office de Tourisme au 03 89 73 23 23 ou par email sur info@ribeauville-riquewihr.com .

10 route du vin Zellenberg 68340 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 73 23 23 info@ribeauville-riquewihr.com

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English :

Awaken all your senses and enjoy your wine like never before. A workshop combining relaxation and wine tasting.

L’événement Vignobles en Scène Alsace : Yoga & vins Zellenberg a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr