Vignobles en Scène Alsace : Yoga & vins Zellenberg
vendredi 16 octobre 2026 · Zellenberg
Informations pratiques
Zellenberg
Vignobles en Scène Alsace : Yoga & vins
10 route du vin Zellenberg Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-10-16 16:00:00
fin : 2026-10-17 18:00:00
Date(s) :
2026-10-16
Tous vos sens mis en éveil pour déguster votre vin comme jamais auparavant. Un atelier alliant détente et dégustation de vins.
Les vendredi 16 et samedi 17 octobre à 10h et 16h
Vos sens sont mis en éveil grâce aux postures très douces du Yoga. Vous atteignez alors un état de détente et de sensibilité idéal. Tous vos sens sont en alerte pour déguster votre vin comme jamais auparavant. Un atelier alliant détente et dégustation de vins.
1 heure de Yoga en cave ou dans les vignes si le temps le permet, pour vous connecter au plus proche des ondes de la vigne et du vin
Dégustation de deux cuvées emblématiques de notre Maison
Cette animation s’inscrit dans l’évènement « Vignobles en scène ! » organisé par le label Vignobles & Découvertes.
Réservation obligatoire via l’Office de Tourisme au 03 89 73 23 23 ou par email sur info@ribeauville-riquewihr.com .
10 route du vin Zellenberg 68340 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 73 23 23 info@ribeauville-riquewihr.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Awaken all your senses and enjoy your wine like never before. A workshop combining relaxation and wine tasting.
L’événement Vignobles en Scène Alsace : Yoga & vins Zellenberg a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr
À voir aussi à Zellenberg (Haut-Rhin)
- Vignobles en Scène Alsace: Accords mets & vins (chocolat ou fromages) Zellenberg 16 octobre 2026
- Vignobles en Scène Alsace: Dégustation découverte Zellenberg 16 octobre 2026
- Banquet insolite « Comme une drosophile au Grand Cru Froehn… » au Domaine Jean BECKER Zellenberg 17 octobre 2026
- Brunch bio ‘sans thé’ au Domaine BECKER Zellenberg 18 octobre 2026
- Sainte Lucie fête des Lumières au Domaine Jean Becker Zellenberg 13 décembre 2026