Vignobles en Scène Animations inédites et experiences immersives chez Pressoria Pressoria Aÿ-Champagne

Vignobles en Scène Animations inédites et experiences immersives chez Pressoria

Pressoria 11 boulevard Pierre Cheval Aÿ-Champagne Marne

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Début : 2025-10-18 09:30:00

fin : 2025-10-19 18:30:00

2025-10-18

Rendez-vous chez Pressoria le samedi 18 et dimanche 19 octobre pour venir à la rencontre d’acteurs locaux qui font vivre la Champagne à travers des expériences oenotouristiques variées. Cours de sabrage, découverte du vignoble en buggy, travail du verre, dégustations… Il y en aura pour tous les goûts !

Tours en buggy au départ de Pressoria avec Festi’Vallée 10€ par personne

Ateliers création d’un petit objet en verre par Vitry Verre 35€ par personne

Cocktail privatif 5 pièces gastronomique et forfait boissons (1 infusion, 3 champagnes, 1 ratafia) avec visite exclusive de Pressoria en groupe de 20 personnes 90€ par personne .

Pressoria 11 boulevard Pierre Cheval Aÿ-Champagne 51160 Marne Grand Est +33 6 85 84 05 06

English : Vignobles en Scène Animations inédites et experiences immersives chez Pressoria

Join us at Pressoria on Saturday, October 18 and Sunday, October 19 to meet the local players who bring Champagne to life through a variety of wine tourism experiences.

German :

Besuchen Sie Pressoria am Samstag, den 18. und Sonntag, den 19. Oktober, um lokale Akteure zu treffen, die die Champagne durch vielfältige önotouristische Erlebnisse lebendig werden lassen.

Italiano :

Sabato 18 e domenica 19 ottobre, Pressoria incontrerà gli abitanti del luogo che fanno vivere la regione dello Champagne attraverso una serie di esperienze enoturistiche.

Espanol :

Visite Pressoria el sábado 18 y el domingo 19 de octubre para conocer a los lugareños que dan vida a la región de Champaña a través de diversas experiencias enoturísticas.

