VIGNOBLES EN SCENE APERO-SOPHRO AU CŒUR DES VIGNES DU DOMAINE SANAC Saint-Génis-des-Fontaines

VIGNOBLES EN SCENE APERO-SOPHRO AU CŒUR DES VIGNES DU DOMAINE SANAC Saint-Génis-des-Fontaines samedi 18 octobre 2025.

VIGNOBLES EN SCENE APERO-SOPHRO AU CŒUR DES VIGNES DU DOMAINE SANAC

3 Rue Pasteur Saint-Génis-des-Fontaines Pyrénées-Orientales

Tarif : 40 – 40 – 40

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18 10:30:00

fin : 2025-10-18 12:30:00

Date(s) :

2025-10-18

Vivez une parenthèse bien-être avec une séance de sophrologie au cœur des vignes, animée par une sophrologue, suivie d’une dégustation de vins du Domaine Sanac et d’un apéritif convivial.

.

3 Rue Pasteur Saint-Génis-des-Fontaines 66740 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 89 80 61 domainesanac@orange.fr

English :

Enjoy a wellness break with a sophrology session in the heart of the vineyards, led by a sophrologist, followed by a tasting of Domaine Sanac wines and a convivial aperitif.

German :

Erleben Sie eine Auszeit zum Wohlfühlen mit einer Sophrologie-Sitzung inmitten der Weinberge, die von einer Sophrologin geleitet wird, gefolgt von einer Weinprobe der Domaine Sanac und einem geselligen Aperitif.

Italiano :

Concedetevi una pausa di benessere con una sessione di relax nel cuore dei vigneti, guidata da un terapista del relax, seguita da una degustazione di vini del Domaine Sanac e da un aperitivo conviviale.

Espanol :

Disfrute de una pausa de bienestar con una sesión de relajación en el corazón de los viñedos, dirigida por un terapeuta de relajación, seguida de una degustación de vinos del Domaine Sanac y un aperitivo de convivencia.

L’événement VIGNOBLES EN SCENE APERO-SOPHRO AU CŒUR DES VIGNES DU DOMAINE SANAC Saint-Génis-des-Fontaines a été mis à jour le 2025-09-11 par VIGNOBLES & DECOUVERTES