Informations pratiques

Vaudemange

Vignobles en Scène Atelier dégorgement au Champagne Pascal Machet

Champagne Pascal Machet cave Vaudemange Marne

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 10:00:00

fin : 2026-10-17 18:00:00

Date(s) :

2026-10-17

Prenez place au cœur de notre métier et découvrez les dernières étapes de l’élaboration d’une bouteille de Champagne dégorgement puis habillage capsule, muselet, étiquette et coiffe.Tout public

Le temps d’une heure, prenez place au cœur de notre métier et découvrez les dernières étapes de l’élaboration d’une bouteille de Champagne. Après une présentation du processus, vous passerez à la pratique en réalisant vous-même le dégorgement et l’habillage complet de votre bouteille pose de la capsule, du muselet, de l’étiquette et de la coiffe.

Un atelier convivial et accessible à tous, pour découvrir le savoir-faire de notre Maison, échanger avec notre équipe et mieux comprendre toute l’attention portée à chacune de nos cuvées. Et parce qu’un beau souvenir mérite d’être emporté, vous repartirez avec la bouteille que vous aurez habillée vous-même ! .

Champagne Pascal Machet cave Vaudemange 51380 Marne Grand Est

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English : Vignobles en Scène Atelier dégorgement au Champagne Pascal Machet

Take a seat at the heart of our craft and discover the final steps in the production of a bottle of Champagne: disgorgement, followed by packaging—the capsule, wire cage, label, and cap.

L’événement Vignobles en Scène Atelier dégorgement au Champagne Pascal Machet Vaudemange a été mis à jour le 2026-08-21 par ADT de la Marne