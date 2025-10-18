Vignobles en scène atelier Dégustation Musique et Vins au Domaine du Moulin de l’Horizon Lieu-dit Sanziers Le Puy-Notre-Dame

Vignobles en scène atelier Dégustation Musique et Vins au Domaine du Moulin de l’Horizon

Lieu-dit Sanziers 11 bis rue Saint-Vincent Le Puy-Notre-Dame Maine-et-Loire

Tarif : 29 – 29 – 29 EUR

Début : 2025-10-18 16:00:00

fin : 2025-10-18 18:00:00

2025-10-18

Animation créative pour Vignobles en scène !

Vous aimez le vin et la musique ? Une âme artistique ?

Venez découvrir les cuvées musicales du Domaine du Moulin de l’Horizon lors de son Atelier Dégustation Musique et Vins le samedi 18 octobre de 16h à 18h.

Découvrez les coulisses du domaine et notre savoir-faire en tant que Vignerons Indépendants spécialistes de la Fine Bulle. Nous partirons ensuite sur une dégustation de nos délicieuses cuvées musicales accompagnées par Thomas Ranou aux platines pour faire ressortir votre âme épicurienne.

En tant que vignerons d’origine Ch’ti, nous tenons à vous faire partager un moment convivial et exceptionnel !

PRECISIONS HORAIRES

Samedi 18 octobre 2025 de 16h à 18h.

Rendez-vous à 16h. .

Lieu-dit Sanziers 11 bis rue Saint-Vincent Le Puy-Notre-Dame 49260 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 52 25 52 domaine@moulindelhorizon.com

