VIGNOBLES EN SCENE ATELIER MAURY & CHOCOLATS AU DOMAINE THUNEVIN CALVET Maury vendredi 17 octobre 2025.
Avenue Jean Jaurès Maury Pyrénées-Orientales
Tarif : 12 – 12 – 12
Début : Lundi 2025-10-17 10:30:00
fin : 2025-10-17 12:00:00
2025-10-17 2025-10-18
Venez vivre un moment convivial, riche en saveurs et en découvertes, dans un cadre chaleureux au cœur de Maury.
Atelier gourmand découvrez l’accord parfait entre le Maury, notre Vin Doux Naturel emblématique et le chocolat, avec la rare opportunit…
Avenue Jean Jaurès Maury 66460 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 51 05 57 info@thunevin-calvet.fr
English :
Come and enjoy a convivial moment, rich in flavors and discoveries, in a warm setting in the heart of Maury.
Gourmet workshop: discover the perfect harmony between Maury, our emblematic Vin Doux Naturel, and chocolate, with the rare opportunity…
German :
Erleben Sie einen geselligen Moment voller Geschmack und Entdeckungen in einem gemütlichen Rahmen im Herzen von Maury.
Gourmet-Workshop: Entdecken Sie die perfekte Kombination aus Maury, unserem emblematischen Vin Doux Naturel, und Schokolade, mit der seltenen Gelegenheit, die…
Italiano :
Venite a godervi un momento conviviale, ricco di sapori e scoperte, in un ambiente accogliente nel cuore di Maury.
Laboratorio gastronomico: scoprite la perfetta armonia tra il Maury, il nostro emblematico Vin Doux Naturel, e il cioccolato, con la rara opportunità di assaggiare…
Espanol :
Venga a disfrutar de un momento de convivencia, rico en sabores y descubrimientos, en un marco cálido en el corazón de Maury.
Taller gastronómico: descubra la perfecta armonía entre Maury, nuestro emblemático Vin Doux Naturel, y el chocolate, con la rara oportunidad de degustar…
