Vignobles en Scène Ateliers dégustation Terroir, Aromatique et Émotions au Domaine Comtesse Lafond. Champagne Comtesse Lafond Épernay

Vignobles en Scène Ateliers dégustation Terroir, Aromatique et Émotions au Domaine Comtesse Lafond.

Champagne Comtesse Lafond 79 avenue de Champagne Épernay Marne

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif adulte

Début : 2025-10-18 15:00:00

fin : 2025-10-19

2025-10-18

Dégustation commentée de champagnes Comtesse Lafond en accord avec des mises en bouche pour une expérience multisensorielle unique dans un lieu d’exception.Tout public

Retrouvez nous autour d’une dégustation commentée de trois cuvées d’exception élaborées par le Domaine Comtesse Lafond et de succulentes mises en bouche en accord

– Champagne Private Comtesse 2016

– Champagne Comtesse Lafond Vintage 2014

– Champagne Comtesse Lafond Rosé

Dans le parc du château ou dans un salon privé du domaine, au cours de cette dégustation œnologique guidée par une experte, Karen d’Amorescence, vous apprécierez pleinement les qualités aromatiques d’une sélection de champagnes qui s’illustrent par leur caractère et leur finesse.

Une expérience multisensorielle unique.

En français à 11h et en anglais à 15h.

Sur réservation.

Jus de fruit et douceurs offerts pour les –18 ans accompagnant. .

Champagne Comtesse Lafond 79 avenue de Champagne Épernay 51200 Marne Grand Est

English : Vignobles en Scène Ateliers dégustation Terroir, Aromatique et Émotions au Domaine Comtesse Lafond.

Commented tasting of Comtesse Lafond champagnes paired with appetizers for a unique multi-sensory experience in an exceptional setting.

German :

Kommentierte Verkostung von Comtesse Lafond-Champagnern in Verbindung mit Appetithäppchen für ein einzigartiges multisensorisches Erlebnis an einem außergewöhnlichen Ort.

Italiano :

Degustazione guidata di champagne Comtesse Lafond abbinati ad antipasti per un’esperienza multisensoriale unica in un ambiente eccezionale.

Espanol :

Cata comentada de champagnes Comtesse Lafond maridados con aperitivos para una experiencia multisensorial única en un marco excepcional.

