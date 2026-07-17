Informations pratiques

Jarzé Villages

Vignobles en Scène au Domaine de la Tuffiière Immersion sensorielle et Dégustation

Domaine de la Tuffière Jarzé Villages Maine-et-Loire

Tarif : 20 – 20 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-16 11:00:00

fin : 2026-10-18 12:30:00

Date(s) :

2026-10-16 2026-10-18

Vignobles en Scène, à Lué en Baugeois une dégustation sensorielle inédite au Domaine de la Tuffière

Fermez les yeux. Respirez. Goûtez. Et si la dégustation commençait ainsi ?

Sur notre territoire, un producteur vous ouvre ses portes pour une expérience résolument différente.

Le Domaine de la Tuffière, à Lué-en-Baugeois, vous invite à un véritable voyage sensoriel reconnecter le mental et le physique, réveiller un à un vos 5 sens, avant de partir à la découverte de deux vins d’exception.

Pour apprécier un vin, il n’y a pas besoin de savoir, ni de comprendre… simplement se taire, laisser faire le vin, le sentir, le ressentir et l’écouter.

Et si, cette fois, vous laissiez le vin vous raconter son histoire ? Rejoignez-nous pour une dégustation comme vous n’en avez jamais vécu.

Inspiré des Journées Européennes du Patrimoine, Vignobles en Scène est le grand rendez-vous annuel de l’œnotourisme en France. Chaque 3ᵉ week-end d’octobre, les destinations labellisées Vignobles & Découvertes vous invitent à vivre le vignoble autrement dégustations, balades, spectacles, rencontres… Autant d’occasions de (re)découvrir la diversité des terroirs français, entre culture, patrimoine et plaisir des sens. .

Domaine de la Tuffière Jarzé Villages 49140 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 45 11 47

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English :

Vignobles en Scène, Éléne in Baugeois: A Unique Sensory Tasting at Domaine de la Tuffière

L’événement Vignobles en Scène au Domaine de la Tuffiière Immersion sensorielle et Dégustation Jarzé Villages a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de tourisme Anjou Loir et Sarthe