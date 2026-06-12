Vignobles en scène au Domaine de Rocheville voyage en clair-obscur Parnay vendredi 16 octobre 2026.

Parnay

Vignobles en scène au Domaine de Rocheville voyage en clair-obscur

Impasse des Hauts de Valbrun Parnay Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-16

fin : 2026-10-17

Date(s) :

2026-10-16

Vignobles en scène animation immersive.

Vivez une expérience immersive au cœur des caves troglodytiques du Domaine de Rocheville !

Suivez le guide, dans le noir, le long d’un chemin lumineux, vers une dégustation commentée à l’aveugle dans des verres noirs 4 cuvées bio à deviner, en accord avec 4 mini bouchées apéritives.

La descente dans les caves se fait par un ascenseur.

PRECISIONS HORAIRES

Du vendredi 16 au samedi 17 octobre 2026 de 10h à 18h.

Horaires de départ à partir de 11h, à partir de 14h et à partir de 16h.

Départs de visite à 11h, 14h et 16h. .

Impasse des Hauts de Valbrun Parnay 49730 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 38 10 00 contact@domaine-de-rocheville.fr

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English :

Vineyards in the Spotlight An Immersive Experience.

Enjoy an immersive experience in the heart of the Domaine de Rocheville’s cave cellars!

L’événement Vignobles en scène au Domaine de Rocheville voyage en clair-obscur Parnay a été mis à jour le 2026-06-12 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME