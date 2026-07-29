Vignobles en Scène au restaurant SENS — Un accord mets & vins 100 % vigneron·nes d’Anjou Angers
vendredi 16 octobre 2026 · Angers
Informations pratiques
Angers
Vignobles en Scène au restaurant SENS — Un accord mets & vins 100 % vigneron·nes d’Anjou
17 rue Beaurepaire Angers Maine-et-Loire
Tarif : 30 – 30 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-16 19:30:00
fin : 2026-10-17 22:00:00
Date(s) :
2026-10-16 2026-10-17
À l’occasion de la seconde édition de Vignobles en Scène, le restaurant SENS vous propose une expérience gastronomique imaginée autour des terroirs viticoles d’Anjou.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. .
17 rue Beaurepaire Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 23 50 00 officedetourisme@destination-angers.com
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L’événement Vignobles en Scène au restaurant SENS — Un accord mets & vins 100 % vigneron·nes d’Anjou Angers a été mis à jour le 2026-07-26 par Destination Angers
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