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AGENDA · Talmont-sur-Gironde

Vignobles en scène aux Hauts de Talmont Talmont-sur-Gironde

vendredi 16 octobre 2026 · Talmont-sur-Gironde

Informations pratiques

Début
vendredi 16 octobre 2026
Fin
samedi 17 octobre 2026
Heure de début
10:30:00
Adresse
8 Grand rue du port
Ville
17120 Talmont-sur-Gironde
Département
Charente-Maritime
Tarif
20 20 20

Talmont-sur-Gironde

Vignobles en scène aux Hauts de Talmont

8 Grand rue du port Talmont-sur-Gironde Charente-Maritime

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-16 10:30:00
fin : 2026-10-17 12:30:00

Date(s) :
2026-10-16

Partez à la découverte des secrets de nos quatre cépages à travers une randonnée en immersion dans les parcelles du domaine avant d’identifier chaque variété lors de dégustations à l’aveugle.
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8 Grand rue du port Talmont-sur-Gironde 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 67 17 17  resa@leshautsdetalmont.com

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English :

Set out to discover the secrets of our four blends on an immersive walk through the estate’s vineyards, before identifying each grape variety during blind tastings.

L’événement Vignobles en scène aux Hauts de Talmont Talmont-sur-Gironde a été mis à jour le 2026-07-20 par Royan Atlantique

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