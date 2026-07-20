Informations pratiques

Talmont-sur-Gironde

Vignobles en scène aux Hauts de Talmont

8 Grand rue du port Talmont-sur-Gironde Charente-Maritime

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-16 10:30:00

fin : 2026-10-17 12:30:00

Date(s) :

2026-10-16

Partez à la découverte des secrets de nos quatre cépages à travers une randonnée en immersion dans les parcelles du domaine avant d’identifier chaque variété lors de dégustations à l’aveugle.

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8 Grand rue du port Talmont-sur-Gironde 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 67 17 17 resa@leshautsdetalmont.com

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English :

Set out to discover the secrets of our four blends on an immersive walk through the estate’s vineyards, before identifying each grape variety during blind tastings.

L’événement Vignobles en scène aux Hauts de Talmont Talmont-sur-Gironde a été mis à jour le 2026-07-20 par Royan Atlantique