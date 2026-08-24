Informations pratiques

Trélou-sur-Marne

Vignobles en scène avec le champagne Méteyer

39 Rue de l’Europe Trélou-sur-Marne Aisne

Tarif : 45 – 45 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 10:00:00

fin : 2026-10-17 17:30:00

Date(s) :

2026-10-17

Découvrez la richesse du terroir avec le Champagne Meteyer

Plongez dans l’ambiance découverte de notre savoir-faire au coeur des paysages de Champagne reconnus par l’UNESCO.

Rendez-vous pour cette seconde édition de l’évènement national Vignobles en scène

11h00 Visite commentée du domaine Méteyer avec Anna qui vous passe le message suivant

Découvrez les coulisses notre exploitation familiale, nos caves et les secrets de l’élaboration de nos champagnes

à midi Masterclass et déjeuner

Profitez d’une dégustation commentée accompagnée d’un déjeuner convivial comprenant

– Planche de charcuteries et de fromages accompagnée de 3 cuvées

– Coupe de fruits frais

– Dégustation de Ratafia Champenois

L’Expérience est exclusive et limitée à 20 participants, prmiers inscrits premiers servis.

Dès 14h00, départ de la visite commentée du domaine

Une seconde visite est proposée aux participants qui n’ont pas pu assister à celle du matin.

15h00 Départ de la balade Secrets du Terroir

Balade au cœur du vignoble, à pied ou à vélo

En option location de vélos (sur réservation, nombre de vélos limité)

Visite géolocalisée et bien évidemment pour clôturer la journée… le verre de l’amitié

#ChampagneMétéyer #VignoblesEnScène #PauseChampenoise #expériencechampagne .

39 Rue de l’Europe Trélou-sur-Marne 02850 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 70 26 20 contact@champagne-meteyer.com

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English :

Discover the richness of the terroir with Champagne Meteyer

Immerse yourself in the experience of discovering our expertise in the heart of the Champagne region’s UNESCO-recognized landscapes.

L’événement Vignobles en scène avec le champagne Méteyer Trélou-sur-Marne a été mis à jour le 2026-08-24 par Maison du Tourisme Les Portes de la Champagne