Vignobles en scène avec le champagne Méteyer Trélou-sur-Marne
samedi 17 octobre 2026 · Trélou-sur-Marne
Informations pratiques
Trélou-sur-Marne
Vignobles en scène avec le champagne Méteyer
39 Rue de l’Europe Trélou-sur-Marne Aisne
Tarif : 45 – 45 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 10:00:00
fin : 2026-10-17 17:30:00
Date(s) :
2026-10-17
Découvrez la richesse du terroir avec le Champagne Meteyer
Plongez dans l’ambiance découverte de notre savoir-faire au coeur des paysages de Champagne reconnus par l’UNESCO.
Rendez-vous pour cette seconde édition de l’évènement national Vignobles en scène
11h00 Visite commentée du domaine Méteyer avec Anna qui vous passe le message suivant
Découvrez les coulisses notre exploitation familiale, nos caves et les secrets de l’élaboration de nos champagnes
à midi Masterclass et déjeuner
Profitez d’une dégustation commentée accompagnée d’un déjeuner convivial comprenant
– Planche de charcuteries et de fromages accompagnée de 3 cuvées
– Coupe de fruits frais
– Dégustation de Ratafia Champenois
L’Expérience est exclusive et limitée à 20 participants, prmiers inscrits premiers servis.
Dès 14h00, départ de la visite commentée du domaine
Une seconde visite est proposée aux participants qui n’ont pas pu assister à celle du matin.
15h00 Départ de la balade Secrets du Terroir
Balade au cœur du vignoble, à pied ou à vélo
En option location de vélos (sur réservation, nombre de vélos limité)
Visite géolocalisée et bien évidemment pour clôturer la journée… le verre de l’amitié
#ChampagneMétéyer #VignoblesEnScène #PauseChampenoise #expériencechampagne .
39 Rue de l’Europe Trélou-sur-Marne 02850 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 70 26 20 contact@champagne-meteyer.com
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English :
Discover the richness of the terroir with Champagne Meteyer
Immerse yourself in the experience of discovering our expertise in the heart of the Champagne region’s UNESCO-recognized landscapes.
L’événement Vignobles en scène avec le champagne Méteyer Trélou-sur-Marne a été mis à jour le 2026-08-24 par Maison du Tourisme Les Portes de la Champagne