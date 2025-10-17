Vignobles en scène ! Azay-le-Rideau
Vignobles en scène ! Azay-le-Rideau vendredi 17 octobre 2025.
Vignobles en scène !
Azay-le-Rideau Indre-et-Loire
Début : 2025-10-17
fin : 2025-10-19
2025-10-17
Vignobles en Scène !
Le temps d’un week-end venez découvrir la Destination Chinon Bourgueil Azay afin de rencontrer des passionnés ainsi que de vivre des expériences uniques.
RDV les 17, 18 et 19 octobre 2025
19/10 Banquet Dix-Vins
https://www.azay-chinon-valdeloire.com/vignobles-en-scene/
Dimanche 19 octobre à midi Banquet Dix-Vins au Château d’Artigny.
Sur réservation uniquement
Programme complet www.azay-chinon-valdeloire.com/vignobles-en-scene/ .
Azay-le-Rideau 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 45 44 40 vignoblesetdecouvertes@gmail.com
English :
Vignobles en Scène!
Over the course of a weekend, come and discover the Chinon Bourgueil Azay destination, meet enthusiasts and enjoy unique experiences.
See you on October 17, 18 and 19, 2025
10/19: Ten-Wine Banquet
https://www.azay-chinon-valdeloire.com/vignobles-en-scene/
German :
Vignobles en Scène!
Entdecken Sie ein Wochenende lang die Destination Chinon Bourgueil Azay, um leidenschaftliche Weinliebhaber zu treffen und einzigartige Erfahrungen zu machen.
RDV am 17., 18. und 19. Oktober 2025
19.10.: Banquet Dix-Vins
Italiano :
Vignobles en Scène!
Nel corso di un fine settimana, venite a scoprire la destinazione Chinon Bourgueil Azay, incontrate gli appassionati e vivete esperienze uniche.
Ci vediamo il 17, 18 e 19 ottobre 2025
19/10: Banchetto di dieci vini
Espanol :
¡Vignobles en scène!
Durante un fin de semana, venga a descubrir el destino Chinon Bourgueil Azay, conozca a aficionados y viva experiencias únicas.
Nos vemos los días 17, 18 y 19 de octubre de 2025
19/10: Banquete de diez vinos
https://www.azay-chinon-valdeloire.com/vignobles-en-scene/
