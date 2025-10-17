Vignobles en scène ! Azay-le-Rideau

Azay-le-Rideau Indre-et-Loire

Début : 2025-10-17

fin : 2025-10-19

2025-10-17

Le temps d’un week-end venez découvrir la Destination Chinon Bourgueil Azay afin de rencontrer des passionnés ainsi que de vivre des expériences uniques.

RDV les 17, 18 et 19 octobre 2025

19/10 Banquet Dix-Vins

https://www.azay-chinon-valdeloire.com/vignobles-en-scene/

Le temps d’un week-end venez découvrir la Destination Chinon Bourgueil Azay afin de rencontrer des passionnés ainsi que de vivre des expériences uniques.

RDV les 17, 18 et 19 octobre 2025

Dimanche 19 octobre à midi Banquet Dix-Vins au Château d’Artigny.

Sur réservation uniquement

Programme complet www.azay-chinon-valdeloire.com/vignobles-en-scene/ .

Azay-le-Rideau 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 45 44 40 vignoblesetdecouvertes@gmail.com

English :

Vignobles en Scène!

Over the course of a weekend, come and discover the Chinon Bourgueil Azay destination, meet enthusiasts and enjoy unique experiences.

See you on October 17, 18 and 19, 2025

10/19: Ten-Wine Banquet

https://www.azay-chinon-valdeloire.com/vignobles-en-scene/

German :

Vignobles en Scène!

Entdecken Sie ein Wochenende lang die Destination Chinon Bourgueil Azay, um leidenschaftliche Weinliebhaber zu treffen und einzigartige Erfahrungen zu machen.

RDV am 17., 18. und 19. Oktober 2025

19.10.: Banquet Dix-Vins

https://www.azay-chinon-valdeloire.com/vignobles-

Italiano :

Vignobles en Scène!

Nel corso di un fine settimana, venite a scoprire la destinazione Chinon Bourgueil Azay, incontrate gli appassionati e vivete esperienze uniche.

Ci vediamo il 17, 18 e 19 ottobre 2025

19/10: Banchetto di dieci vini

https://www.azay-chinon-valdeloire.com/vignobles-en-sce

Espanol :

¡Vignobles en scène!

Durante un fin de semana, venga a descubrir el destino Chinon Bourgueil Azay, conozca a aficionados y viva experiencias únicas.

Nos vemos los días 17, 18 y 19 de octubre de 2025

19/10: Banquete de diez vinos

https://www.azay-chinon-valdeloire.com/vignobles-en-scene/

