Vignobles en Scène Balade en trottinettes sport dans les vignes Champagne Bourcier Couvrot

Vignobles en Scène Balade en trottinettes sport dans les vignes Champagne Bourcier Couvrot vendredi 17 octobre 2025.

Vignobles en Scène Balade en trottinettes sport dans les vignes

Champagne Bourcier 9 chemin des Imblines Couvrot Marne

Tarif : 40 – 40 – 60 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-17 10:00:00

fin : 2025-10-17 17:00:00

Date(s) :

2025-10-17 2025-10-19

Balade en plein air en trottinettes sport électriques pour admirer le paysage champenois suivie d’une invitation à la dégustation et la visite du domaine. Un moment festif à partager. 10h.Tout public

Découvrez ou redécouvrez le paysage champenois sur nos trottinettes sport électriques pour une balade en plein air. Sensations garanties !! À votre retour, vous pourrez déguster plusieurs de nos cuvées et visiter notre domaine. Un moment pétillant à partager en famille ou entre amis. .

Champagne Bourcier 9 chemin des Imblines Couvrot 51300 Marne Grand Est +33 3 26 72 09 09

English : Vignobles en Scène Balade en trottinettes sport dans les vignes

An open-air ride on electric scooters to admire the Champagne landscape, followed by an invitation to taste and visit the estate. A festive moment to share. 10h.

German :

Spaziergang unter freiem Himmel mit elektrischen Sportrollern, um die Landschaft der Champagne zu bewundern, gefolgt von einer Einladung zu einer Weinprobe und einem Besuch des Weinguts. Ein festlicher Moment zum Teilen. 10h.

Italiano :

Un giro all’aria aperta su scooter elettrici per ammirare il paesaggio della Champagne, seguito da una degustazione e da un tour della tenuta. Un momento di festa da condividere. 10h.

Espanol :

Un paseo al aire libre en scooters eléctricos para admirar el paisaje de Champagne, seguido de una degustación y una visita a la finca. Un momento festivo para compartir. 10h.

L’événement Vignobles en Scène Balade en trottinettes sport dans les vignes Couvrot a été mis à jour le 2025-08-27 par Agence de Développement Touristique de la Marne