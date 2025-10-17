Vignobles en scène ! Balade en woodyspace et accords mets et vins Coteaux-sur-Loire

Découvrez le Château de Minière, à bord du Woody Bus, notre vélo-bus électrique éco-responsable.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération .

Au fil d’un parcours immersif et paisible, explorez les Vignes Centenaires, visitez le chai, flânez dans le parc arboré du château, et terminez par une dégustation avec accords mets et vins dans notre caveau.

Un voyage sensoriel, convivial et respectueux de l’environnement, au cœur d’un patrimoine vivant.

25 Rue de la Minière Coteaux-sur-Loire 37140 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 96 94 30 contact@chateaudeminiere.com

English :

Discover the Château de Minière aboard the Woody Bus, our eco-friendly electric bike-bus.

« Alcohol abuse is dangerous for your health, consume in moderation ».

German :

Entdecken Sie das Château de Minière an Bord des Woody Bus, unseres umweltfreundlichen Elektrofahrradbusses.

« Alkoholmissbrauch ist gesundheitsschädlich und sollte in Maßen genossen werden » .

Italiano :

Scoprite lo Château de Minière a bordo del Woody Bus, il nostro bici-bus elettrico ecologico.

« L’abuso di alcol è pericoloso per la salute, consumare con moderazione ».

Espanol :

Descubra el Château de Minière a bordo del Woody Bus, nuestro bici-bus eléctrico ecológico.

« El abuso de alcohol es peligroso para la salud, consúmalo con moderación ».

