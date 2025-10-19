Vignobles en Scène Balade gastronomique en P’tit train Vignes & Loire Ancien caveau de dégustation Chalonnes-sur-Loire

Vignobles en Scène Balade gastronomique en P’tit train Vignes & Loire

Ancien caveau de dégustation 1 rue du Vieux Pont Chalonnes-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : 35 – 35 – EUR

Début : 2025-10-19 11:30:00

fin : 2025-10-19 14:00:00

2025-10-19

Pour célébrer la semaine du goût, dans le cadre de « Vignobles en Scène », le P’tit Train vous propose pour une belle découverte gastronomique au départ de Chalonnes.

Savourez la douceur angevine et réveillez vos papilles avec une balade sur le thème du vignoble et de la gastronomie angevine vous emmène à travers les coteaux entre vignes et vallées à bord du P’tit Train Vignes et Loire.

Une halte pendant ce périple au Domaine Marçais à Chaudefonds-sur-Layon vous permettra de faire une initiation à la dégustation des vins d’Anjou et de déguster un accord mets et vins concocté par la Table Vignes et Mines. Une belle façon de célébrer la gastronomie et les vins de l’Anjou !

Le retour de cette échappée gourmande se fera en P’tit Train pour continuer l’aventure et revenir sur Chalonnes par vignes et vallées. .

Ancien caveau de dégustation 1 rue du Vieux Pont Chalonnes-sur-Loire 49290 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 33 82 68 77 gite-vignes-mines@orange.fr

English :

To celebrate the Week of Taste, as part of the « Vignobles en Scène » festival, the P?tit Train proposes a gastronomic discovery tour departing from Chalonnes.

German :

Zur Feier der Geschmackswoche und im Rahmen von « Vignobles en Scène » bietet Ihnen der P?tit Train eine schöne gastronomische Entdeckungsreise von Chalonnes aus an.

Italiano :

Per celebrare la Settimana del Gusto e nell’ambito del festival « Vignobles en Scène », il Treno P?tit propone un tour di scoperta gastronomica con partenza da Chalonnes.

Espanol :

Con motivo de la Semana del Gusto y en el marco del festival « Vignobles en Scène », el Tren del Vino propone un recorrido de descubrimiento gastronómico con salida de Chalonnes.

