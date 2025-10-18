Vignobles en Scène ! Balade guidée à vélo de Briare Briare

7 Quai Mazoyer Briare Loiret

Au fil d’une balade guidée à vélo, laissez-vous séduire par la charmante ville de Briare, connue pour son célèbre pont-canal, son riche patrimoine lié à l’eau et ses émaux. Pour prolonger ce moment, une halte sera faite pour déguster des vins de l’AOC Coteaux du Giennois au Domaine Poupat & fils.

Partez pour une expérience unique alliant découverte, patrimoine et plaisirs gourmands !

Au fil d’une balade guidée à vélo, laissez-vous séduire par la charmante ville de Briare, connue pour son célèbre pont-canal, son riche patrimoine lié à l’eau et ses émaux. Entre canaux, écluses et , votre guide vous fera voyager à travers l’histoire et les secrets de cette cité incontournable du Loiret. Pour prolonger ce moment convivial, une halte sera faite pour une dégustation de vins de l’AOC Coteaux du Giennois au Domaine Poupat & Fils. Et pour que cette escapade soit accessible à tous, une location de vélos classiques ou électriques est proposée.

Cette animation s’inscrit dans le programme national du weekend Vignobles en Scène ! dans la collection d’animations les immersives 15 .

7 Quai Mazoyer Briare 45250 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 45 04 62 17 contact@lamaisondupontcanal.com

English :

Take a guided bike ride through the charming town of Briare, known for its famous canal bridge, rich water heritage and enamels. To extend the experience, stop off to taste AOC Coteaux du Giennois wines at Domaine Poupat & fils.

German :

Lassen Sie sich auf einer geführten Fahrradtour von der charmanten Stadt Briare verzaubern, die für ihre berühmte Kanalbrücke, ihr reiches Kulturerbe im Zusammenhang mit Wasser und ihre Emaillewaren bekannt ist. Um diesen Moment zu verlängern, wird ein Zwischenstopp eingelegt, um die Weine der AOC Coteaux du Giennois auf der Domaine Poupat & fils zu probieren.

Italiano :

Fate una passeggiata guidata in bicicletta attraverso l’affascinante città di Briare, famosa per il suo ponte canale, il suo ricco patrimonio legato all’acqua e i suoi smalti. Per completare l’esperienza, fermatevi a degustare i vini AOC Coteaux du Giennois presso il Domaine Poupat & fils.

Espanol :

Dé un paseo guiado en bicicleta por la encantadora ciudad de Briare, famosa por su puente sobre el canal, su rico patrimonio vinculado al agua y su esmaltería. Para rematar la experiencia, haga una parada para degustar los vinos AOC Coteaux du Giennois en el Domaine Poupat & fils.

