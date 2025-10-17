Vignobles en Scène Balade Vigneronne avec le Champagne Binon-Coquard Spoy

Vignobles en Scène Balade Vigneronne avec le Champagne Binon-Coquard

6 rue de la fontaine Spoy Aube

Début : 2025-10-17 14:45:00

fin : 2025-10-18 18:00:00

2025-10-17

Départ à 15h pour découvrir notre vignoble de la Vallée du Landion dans la Côte des Bar nous vous expliquerons nos méthodes de travail ainsi que le cycle de production de la vigne et du raisin. Une pause rafraîchissante autour d’une flûte de notre production vous sera proposée sur le parcours devant un magnifique point de vue de la vallée.

Participez à notre quiz viticole ludique et tentez de gagner un bouchon de champagne !

En bonus repartez avec la flûte de dégustation en cadeau

Rendez-vous à 14h45 au domaine pour un départ à 15h.

Au retour vous aurez la possibilité de prolonger votre expérience en dégustant nos autres cuvées (prestation en sus) 20 .

+33 3 25 27 41 82 cyrielle@champagne-binoncoquard.fr

