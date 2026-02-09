Vignobles en Scène Balade Vigneronne avec le Champagne Binon-Coquard Spoy
Vignobles en Scène Balade Vigneronne avec le Champagne Binon-Coquard Spoy vendredi 16 octobre 2026.
Vignobles en Scène Balade Vigneronne avec le Champagne Binon-Coquard
6 rue de la fontaine Spoy Aube
Tarif : – – Eur
20
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-16
fin : 2026-10-17
Date(s) :
2026-10-16
Départ à 15h pour découvrir notre vignoble de la Vallée du Landion dans la Côte des Bar nous vous expliquerons nos méthodes de travail ainsi que le cycle de production de la vigne et du raisin. Une pause rafraîchissante autour d’une flûte de notre production vous sera proposée sur le parcours devant un magnifique point de vue de la vallée.
Participez à notre quiz viticole ludique et tentez de gagner un bouchon de champagne !
Rendez-vous à 14h45 au domaine pour un départ à 15h. 20 .
6 rue de la fontaine Spoy 10200 Aube Grand Est +33 3 25 27 41 82 cyrielle@champagne-binoncoquard.fr
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English :
L’événement Vignobles en Scène Balade Vigneronne avec le Champagne Binon-Coquard Spoy a été mis à jour le 2026-02-06 par Office de Tourisme de la Côte des Bar en Champagne
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