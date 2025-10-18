VIGNOBLES EN SCENE BALADE VIGNERONNE CHEZ MAS PEYRE Saint-Paul-de-Fenouillet
VIGNOBLES EN SCENE BALADE VIGNERONNE CHEZ MAS PEYRE
39 Avenue Gén de Gaulle Saint-Paul-de-Fenouillet Pyrénées-Orientales
Début : 2025-10-18 10:00:00
fin : 2025-10-19 17:00:00
2025-10-18
Au Mas Peyre, partez en autonomie pour une balade au cœur des vignes, guidés par un questionnaire adapté aux adultes comme aux enfants, afin de mieux découvrir le terroir et notre savoir-faire. De retour au domaine, profitez d’une dégustation comment…
.
+33 6 18 70 62 24 maspeyre@orange.fr
English :
At Mas Peyre, take a self-guided stroll through the vineyards, guided by a questionnaire suitable for adults and children alike, to learn more about the terroir and our know-how. Back at the winery, enjoy a tasting of how…
German :
Auf Mas Peyre können Sie selbstständig einen Spaziergang durch die Weinberge unternehmen, wobei Sie anhand eines Fragebogens, der sowohl für Erwachsene als auch für Kinder geeignet ist, das Terroir und unser Know-how besser kennen lernen. Zurück auf dem Weingut können Sie eine Verkostung genießen, wie…
Italiano :
Al Mas Peyre, fate una passeggiata autogestita tra i vigneti, guidati da un questionario adatto sia agli adulti che ai bambini, per saperne di più sul terroir e sulla nostra esperienza. Al ritorno alla tenuta, partecipate a una degustazione su come…
Espanol :
En Mas Peyre, dé un paseo autoguiado por los viñedos, guiado por un cuestionario apto tanto para adultos como para niños, para conocer mejor el terruño y nuestro saber hacer. A su regreso a la finca, disfrute de una degustación de cómo…
