VIGNOBLES EN SCENE BALADE VIGNOBLE & VISITE DES CHAIS AU DOMAINE TAMBOUR Port-Vendres vendredi 17 octobre 2025.

Port-Vendres Pyrénées-Orientales

Début : Lundi 2025-10-17 10:00:00

2025-10-17 2025-10-18

Partez à la découverte des paysages du cru Collioure et Banyuls, puis visitez les chais du Domaine Tambour pour percer les secrets de nos vins avant de savourer une dégustation commentée de Collioure et de Banyuls….

Port-Vendres 66660 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 88 12 48 domainetambour@gmail.com

Discover the landscapes of the Collioure and Banyuls regions, then visit the Domaine Tambour cellars to discover the secrets of our wines before enjoying a guided tasting of Collioure and Banyuls wines….

Entdecken Sie die Landschaften der Cru Collioure und Banyuls, besuchen Sie dann die Weinkeller der Domaine Tambour, um die Geheimnisse unserer Weine zu ergründen, bevor Sie eine kommentierte Weinprobe von Collioure und Banyuls genießen…..

Esplorate i paesaggi delle regioni di Collioure e Banyuls, poi visitate le cantine del Domaine Tambour per scoprire i segreti dei nostri vini prima di partecipare a una degustazione guidata dei vini di Collioure e Banyuls….

Explore los paisajes de las regiones de Collioure y Banyuls, y visite las bodegas del Domaine Tambour para descubrir los secretos de nuestros vinos antes de disfrutar de una degustación guiada de vinos de Collioure y Banyuls….

