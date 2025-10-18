Vignobles en scène Banquet à la Ferme du Pré de Mély Pierrefitte-ès-Bois

Vignobles en scène Banquet à la Ferme du Pré de Mély Pierrefitte-ès-Bois samedi 18 octobre 2025.

Vignobles en scène Banquet à la Ferme du Pré de Mély

Pierrefitte-ès-Bois Loiret

Tarif : 35 – 35 – EUR

35

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18

fin : 2025-10-18

Date(s) :

2025-10-18

Le 18 octobre à 12h, vivez un moment unique au coeur du Berry avec le banquet Vignobles en Scène à la ferme du Pré de Mély à Pierrefitte-ès-Bois (Loiret-45). Apéritif, repas et concert dans une ambiance conviviale. 32 € par personne. Réservations au 02 38 31 24 51.

Le 18 octobre à 12h, rendez-vous à Pierrefitte-ès-Bois pour un moment d’exception au cœur des vignes avec le banquet « Vignobles en Scène », à la ferme du Pré de Mély. Accueillis par Yoann et Emmanuelle Bonnand, connus pour leur participation à l’émission L’Amour est dans le Pré (saison 5), vous vivrez une expérience authentique mêlant terroir, convivialité et musique au coeur du Berry. Au menu apéritif de bienvenue (avec vins de la Destination Sancerre Pouilly Giennois) et cooking show, entrée, plat, fromage et dessert. Des vins soigneusement sélectionnés seront proposés en supplément pour accompagner chaque étape du repas. Le tout ponctué par un concert dans une ambiance chaleureuse et champêtre. Ne tardez pas, les places sont limitées ! 35 .

Pierrefitte-ès-Bois 45360 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 34 24 51

English :

On October 18 at 12pm, experience a unique moment in the heart of Berry with the « Vignobles en Scène » banquet at the Pré de Mély farm in Pierrefitte-ès-Bois (Loiret-45). Aperitif, meal and concert in a convivial atmosphere. 32? per person. Bookings on 02 38 31 24 51.

German :

Erleben Sie am 18. Oktober um 12 Uhr einen einzigartigen Moment im Herzen des Berry mit dem Bankett « ?Vignobles en Scène? » auf dem Bauernhof Pré de Mély in Pierrefitte-ès-Bois (Loiret-45). Aperitif, Essen und Konzert in einer geselligen Atmosphäre. 32 Euro pro Person. Reservierungen unter 02 38 31 24 51.

Italiano :

Il 18 ottobre alle 12.00, godetevi un’esperienza unica nel cuore del Berry con il banchetto « Vignobles en Scène » presso la fattoria Pré de Mély a Pierrefitte-ès-Bois (Loiret-45). Aperitivo, pasto e concerto in un’atmosfera conviviale. 32 a persona. Prenotazioni al numero 02 38 31 24 51.

Espanol :

El 18 de octubre a las 12.00 h, viva una experiencia única en el corazón de Berry con el banquete « Vignobles en Scène » en la granja Pré de Mély, en Pierrefitte-ès-Bois (Loiret-45). Aperitivo, comida y concierto en un ambiente distendido. 32 por persona. Reservas en el 02 38 31 24 51.

L’événement Vignobles en scène Banquet à la Ferme du Pré de Mély Pierrefitte-ès-Bois a été mis à jour le 2025-08-05 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX