Vignobles en Scène Banquet insolite à Bourges Bourges
Vignobles en Scène Banquet insolite à Bourges Bourges dimanche 19 octobre 2025.
Vignobles en Scène Banquet insolite à Bourges
Place Étienne Dolet Bourges Cher
Tarif : 50 – 50 – EUR
50
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-19 12:00:00
fin : 2025-10-19 16:00:00
Date(s) :
2025-10-19
Rendez-vous au cœur de Bourges pour célébrer Vignobles en Scène autour d’un banquet avec repas-concert dans les salons de l’hôtel de Ville à Bourges
Le Dimanche 19 octobre midi, vous serez accueillis à Bourges pour le Banquet Insolite Vignobles en Scène de la Destination Berry Centre Loire.
L’occasion de déguster un repas berrichon convivial, accompagné de vins de Menetou-Salon, Quincy, Reuilly et Châteaumeillant, au son de la musique d’un groupe local. 50 .
Place Étienne Dolet Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 69 75 97 sandrine.gerard@ad2t.fr
English :
Join us in the heart of Bourges to celebrate Vignobles en Scène with a banquet and concert-meal in the salons of the Hôtel de Ville in Bourges
German :
Treffen Sie sich im Herzen von Bourges, um Vignobles en Scène mit einem Bankett mit Konzertmahlzeit in den Salons des Rathauses in Bourges zu feiern
Italiano :
Unitevi a noi nel cuore di Bourges per celebrare Vignobles en Scène con un banchetto e un concerto nei saloni dell’Hôtel de Ville di Bourges
Espanol :
Únase a nosotros en el corazón de Bourges para celebrar Vignobles en Scène con un banquete y una cena-concierto en los salones del Hôtel de Ville de Bourges
L’événement Vignobles en Scène Banquet insolite à Bourges Bourges a été mis à jour le 2025-08-08 par GITES DE FRANCE CHER