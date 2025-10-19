Vignobles en Scène Banquet insolite à Bourges Bourges

Vignobles en Scène Banquet insolite à Bourges

Place Étienne Dolet Bourges Cher

Tarif : 50 – 50 – EUR

Début : 2025-10-19 12:00:00

fin : 2025-10-19 16:00:00

2025-10-19

Rendez-vous au cœur de Bourges pour célébrer Vignobles en Scène autour d’un banquet avec repas-concert dans les salons de l’hôtel de Ville à Bourges

Le Dimanche 19 octobre midi, vous serez accueillis à Bourges pour le Banquet Insolite Vignobles en Scène de la Destination Berry Centre Loire.

L’occasion de déguster un repas berrichon convivial, accompagné de vins de Menetou-Salon, Quincy, Reuilly et Châteaumeillant, au son de la musique d’un groupe local. 50 .

Place Étienne Dolet Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 69 75 97 sandrine.gerard@ad2t.fr

English :

Join us in the heart of Bourges to celebrate Vignobles en Scène with a banquet and concert-meal in the salons of the Hôtel de Ville in Bourges

German :

Treffen Sie sich im Herzen von Bourges, um Vignobles en Scène mit einem Bankett mit Konzertmahlzeit in den Salons des Rathauses in Bourges zu feiern

Italiano :

Unitevi a noi nel cuore di Bourges per celebrare Vignobles en Scène con un banchetto e un concerto nei saloni dell’Hôtel de Ville di Bourges

Espanol :

Únase a nosotros en el corazón de Bourges para celebrar Vignobles en Scène con un banquete y una cena-concierto en los salones del Hôtel de Ville de Bourges

