Vignobles en Scène Beaujolais Destination Beaujolais Villefranche-sur-Saône

Destination Beaujolais 96 rue de la sous-Préfecture Villefranche-sur-Saône Rhône

Début : 2025-10-17

fin : 2025-10-19

2025-10-17

Où êtes-vous les le troisième week-end d’octobre? Réservez votre week-end, nous le rendons fascinant…

Visitez, découvrez, humez, dégustez et laissez-vous fasciner tout au long de la Route des Vins du Beaujolais !

Destination Beaujolais 96 rue de la sous-Préfecture Villefranche-sur-Saône 69400 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 07 27 40 contact@beaujolais-tourisme.com

English : Vignobles en Scène Beaujolais

Where are you on October 15th and 16th, 2022? Book your weekend, we make it fascinating …

Visit, discover, smell, taste and be fascinated throughout the Beaujolais Wine Route!

German :

Wo sind Sie am dritten Wochenende im Oktober? Reservieren Sie Ihr Wochenende, wir machen es faszinierend…

Besuchen Sie die Weinstraße des Beaujolais, entdecken Sie, riechen Sie, probieren Sie und lassen Sie sich faszinieren!

Italiano :

Dove vi trovate il terzo fine settimana di ottobre? Prenotate il vostro weekend, lo renderemo affascinante…

Visitate, scoprite, annusate, assaggiate e lasciatevi affascinare dalla Strada del Vino Beaujolais!

Espanol :

¿Dónde estará el tercer fin de semana de octubre? Reserve su fin de semana, nosotros lo haremos fascinante…

Visite, descubra, huela, saboree y déjese fascinar por la Ruta del Vino de Beaujolais

