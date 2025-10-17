Vignobles en Scène Bubble Tour avec lâcher de ballons dans les coteaux historiques de la Champagne Épernay

Vignobles en Scène Bubble Tour avec lâcher de ballons dans les coteaux historiques de la Champagne

Tarif : 115 EUR

Date : 2025-10-17 14:00:00

fin : 2025-10-18

2025-10-17

De la Côte des Blancs Grand Cru à Hautvillers au cœur des Coteaux historiques de la Champagne, visites, dégustations et lâcher de ballons pour une expérience unique et mémorable.Tout public

Visites autour d’Epernay en petit groupe tout inclus

• Découverte de la Côte des Blancs Grand Cru et du célèbre village et vignoble d’Hautvillers dans les Côteaux historiques de la Champagne avec lâcher de ballons après visite de l’Eglise où repose Dom Pérignon

• Visite d’une famille de vigneron/producteur indépendant de Champagne

• Dégustation d’une sélection de 3 Champagnes Grand Cru

• Découverte des célèbres spiritueux champenois lors de dégustations supplémentaires .

Épernay 51200 Marne Grand Est +33 6 20 33 21 44

English : Vignobles en Scène Bubble Tour avec lâcher de ballons dans les coteaux historiques de la Champagne

From the Côte des Blancs Grand Cru to Hautvillers in the heart of the historic Coteaux de la Champagne, tours, tastings and balloon releases for a unique and memorable experience.

German :

Von der Côte des Blancs Grand Cru bis Hautvillers im Herzen der historischen Coteaux de la Champagne: Besichtigungen, Verkostungen und Ballonstart für ein einzigartiges und unvergessliches Erlebnis.

Italiano :

Dalla Côte des Blancs Grand Cru a Hautvillers, nel cuore degli storici Coteaux de la Champagne, tour, degustazioni e uscite in mongolfiera rendono l’esperienza unica e memorabile.

Espanol :

Desde el Grand Cru de la Côte des Blancs hasta Hautvillers, en el corazón de los históricos Coteaux de la Champagne, las visitas, degustaciones y sueltas de globos constituyen una experiencia única e inolvidable.

