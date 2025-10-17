Vignobles en scène Bulles, chocolat et jazz au Phare de Verzenay Verzenay

Vignobles en scène Bulles, chocolat et jazz au Phare de Verzenay Verzenay vendredi 17 octobre 2025.

Vignobles en scène Bulles, chocolat et jazz au Phare de Verzenay

Le Phare de Verzenay Verzenay Marne

Tarif : 9 – 9 – 9 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-17 10:30:00

fin : 2025-10-19 17:00:00

Date(s) :

2025-10-17

Le Phare de Verzenay vous invite à vivre une expérience sensorielle unique alliant les plaisirs du palais et la douceur de la musique. Laissez-vous envouter !Tout public

Du 17 au 19 octobre 2025, à l’occasion de l’événement national « Vignobles en Scène », le Phare de Verzenay vous invite à vivre une expérience sensorielle unique alliant les plaisirs du palais et la douceur de la musique.

Dans un cadre exceptionnel au cœur du vignoble champenois, profitez d’une dégustation linéaire de champagnes, sublimée par une sélection raffinée de chocolats artisanaux. Pour accompagner cette parenthèse gourmande, un musicien vous enveloppera d’une ambiance jazz envoûtante, pour un moment à la fois élégant et convivial. .

Le Phare de Verzenay Verzenay 51360 Marne Grand Est

English : Vignobles en scène Bulles, chocolat et jazz au Phare de Verzenay

Le Phare de Verzenay invites you to enjoy a unique sensory experience combining the pleasures of the palate and the sweetness of music. Let yourself be enchanted!

German :

Der Leuchtturm von Verzenay lädt Sie zu einer einzigartigen Sinneserfahrung ein, die Gaumenfreuden mit sanfter Musik verbindet. Lassen Sie sich verzaubern!

Italiano :

Le Phare de Verzenay vi invita a vivere un’esperienza sensoriale unica che unisce i piaceri del palato alla dolcezza della musica. Lasciatevi incantare!

Espanol :

Le Phare de Verzenay le invita a disfrutar de una experiencia sensorial única que combina los placeres del paladar y la dulzura de la música. ¡Déjese hechizar!

L’événement Vignobles en scène Bulles, chocolat et jazz au Phare de Verzenay Verzenay a été mis à jour le 2025-08-28 par ADT de la Marne