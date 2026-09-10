Vignobles en Scène – Casino du Vin & Balade insolite sur la Loire Embarcadère du Bateau la Luce Orée d’Anjou
samedi 17 octobre 2026 · Embarcadère du Bateau la Luce · Orée d'Anjou
Informations pratiques
Orée d’Anjou
Vignobles en Scène – Casino du Vin & Balade insolite sur la Loire
Embarcadère du Bateau la Luce CHAMPTOCEAUX Orée d’Anjou Maine-et-Loire
Tarif : 40 – 40 – 40 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 16:00:00
fin : 2026-10-17 18:00:00
Date(s) :
2026-10-17
Embarquez pour une dégustation pas comme les autres où une toue cabanée se transforme en casino du vin le temps d’une balade. Pariez sur vos sens…et votre chance !
A l’occasion de Vignobles en Scène, embarquez sur une toue cabanée pour une croisière unique !
Un casino s’invite à bord pour découvrir l’univers du vin tout en s’amusant. Pariez sur vos sens et imprégnez vous du décor ambiant, la Loire et ses coteaux, pour remporter la mise.
Une balade dégustation insolite et ludique qui met à l’aise les non-initiés autant que les amateurs avertis — convivialité garantie.
Réservation obligatoire .
Embarcadère du Bateau la Luce CHAMPTOCEAUX Orée d’Anjou 49270 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 70 30 84 89 contact@detoursenloire.fr
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English :
Set sail for a tasting experience like no other, where a traditional flat-bottomed boat is transformed into a wine casino for the duration of the cruise. Bet on your senses…and your luck!
L’événement Vignobles en Scène – Casino du Vin & Balade insolite sur la Loire Orée d’Anjou a été mis à jour le 2026-09-10 par Pôle Tourisme ôsezMauges
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