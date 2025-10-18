Vignobles en Scène Champagne Lover La Clé des Sacres Reims

Experience immersive dans l’appartement la Clé des Sacres avec l’artiste Lukas Cornil (Rukas Studio). Réalisez vos visuels sur le thème Champagne Lover en sérigraphie papier ou textile.Tout public

Expérience immersive en compagnie de l’artiste Lukas Cornil (Rukas Studio).

Lukas est désigner sérigraphe, il produit et vend ses créations. Sur le thème « Champagne Lover » nous proposerons à nos visiteurs et participants de réaliser une impression (ou plusieurs) sur papier ou textile sur le thème Champagne Lover. Ensemble avec Lukas nous avons créé des visuels pour la réalisation de ces impressions en sérigraphie. .

English : Vignobles en Scène Champagne Lover

Immersive experience in the Clé des Sacres apartment with artist Lukas Cornil (Rukas Studio). Create your own Champagne Lover-themed visuals on paper or fabric.

German :

Immersive Experience in der Wohnung La Clé des Sacres mit dem Künstler Lukas Cornil (Rukas Studio). Erstellen Sie Ihre Visualisierungen zum Thema Champagne Lover im Siebdruckverfahren auf Papier oder Textilien.

Italiano :

Esperienza immersiva nell’appartamento Clé des Sacres con l’artista Lukas Cornil (Rukas Studio). Create le vostre immagini a tema Champagne Lover su carta o tessuto.

Espanol :

Experiencia inmersiva en el piso Clé des Sacres con el artista Lukas Cornil (Rukas Studio). Crea tus propias imágenes de Champagne Lover sobre papel o tela.

