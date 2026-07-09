Vignobles en scène DOMAINE CLOS SAINT JEAN Cheilly-lès-Maranges
samedi 17 octobre 2026 · DOMAINE CLOS SAINT JEAN · Cheilly-lès-Maranges
Informations pratiques
Cheilly-lès-Maranges
Vignobles en scène
DOMAINE CLOS SAINT JEAN 8 Place de la Mairie Cheilly-lès-Maranges Saône-et-Loire
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 14:30:00
fin : 2026-10-17 17:00:00
Date(s) :
2026-10-17
Vin et spiritualité de la joie dans la Bible .
DOMAINE CLOS SAINT JEAN 8 Place de la Mairie Cheilly-lès-Maranges 71150 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 16 99 01 68 domaine@clos-saint-jean.wine
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English : Vignobles en scène
L’événement Vignobles en scène Cheilly-lès-Maranges a été mis à jour le 2026-07-09 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)