Vignobles en scène DOMAINE CLOS SAINT JEAN Cheilly-lès-Maranges

Informations pratiques

Cheilly-lès-Maranges

Vignobles en scène

DOMAINE CLOS SAINT JEAN 8 Place de la Mairie Cheilly-lès-Maranges Saône-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 14:30:00

fin : 2026-10-17 17:00:00

Date(s) :

2026-10-17

Vin et spiritualité de la joie dans la Bible .

DOMAINE CLOS SAINT JEAN 8 Place de la Mairie Cheilly-lès-Maranges 71150 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 16 99 01 68 domaine@clos-saint-jean.wine

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English : Vignobles en scène

L’événement Vignobles en scène Cheilly-lès-Maranges a été mis à jour le 2026-07-09 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)