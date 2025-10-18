Vignobles en Scène Défis Champ’ ou l’apprenti vigneron d’Alfred Tritant Champagne Alfred Tritant Bouzy

Vignobles en Scène Défis Champ’ ou l’apprenti vigneron d’Alfred Tritant Champagne Alfred Tritant Bouzy samedi 18 octobre 2025.

Vignobles en Scène Défis Champ’ ou l’apprenti vigneron d’Alfred Tritant

Champagne Alfred Tritant 23 rue de Tours-sur-Marne Bouzy Marne

Tarif : 28 – 28 – 28 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18 14:30:00

fin : 2025-10-18 17:00:00

Date(s) :

2025-10-18

En équipe, explorez la cave du Champagne Alfred Tritant au gré des jeux, quiz et défis tout en échangeant avec les élaborateurs pour devenir le parfait apprenti vigneron.Tout public

En équipe, explorez la cave du Champagne Alfred Tritant au gré des jeux, quiz et défis tout en échangeant avec les élaborateurs pour devenir le parfait apprenti vigneron.

Vivez une expérience inoubliable entre amis. Découvrez les secrets de la cave Alfred Tritant, penchez-vous sur le savoir-faire du remuage, éveillez votre palais à la dégustation, développez et approfondissez vos connaissances sur le champagne et la Champagne de manière ludique.

Parcourez, en équipe de 4, notre cave en suivant votre plan pour réaliser des jeux, quiz et défis seuls ou avec les élaborateurs.

L’expérience vous tente, mais vous n’êtes pas 4 ? Aucun problème : profitez de ce moment unique pour partager un moment convivial.

Vous percerez les secrets de la méthode champenoise, comprendrez le sens de chacune de ses étapes et deviendrez le parfait apprenti vigneron. À la fin de l’expérience, l’élaboration du champagne n’aura plus aucun secret pour vous !

En bonus, repartez avec votre diplôme et une petite surprise… .

Champagne Alfred Tritant 23 rue de Tours-sur-Marne Bouzy 51150 Marne Grand Est

English : Vignobles en Scène Défis Champ’ ou l’apprenti vigneron d’Alfred Tritant

In teams, explore the Alfred Tritant Champagne cellar through games, quizzes and challenges, while talking to the winemakers to become the perfect apprentice winemaker.

German :

Erforschen Sie als Team den Keller von Champagne Alfred Tritant mit Spielen, Quizfragen und Herausforderungen, während Sie sich mit den Herstellern austauschen, um der perfekte Winzerlehrling zu werden.

Italiano :

In squadre, esplorate la cantina di champagne Alfred Tritant attraverso giochi, quiz e sfide, mentre parlate con gli enologi per diventare il perfetto apprendista enologo.

Espanol :

En equipos, exploren la bodega de Champagne Alfred Tritant a través de juegos, pruebas y desafíos, mientras hablan con los enólogos para convertirse en el aprendiz de enólogo perfecto.

L’événement Vignobles en Scène Défis Champ’ ou l’apprenti vigneron d’Alfred Tritant Bouzy a été mis à jour le 2025-08-28 par ADT de la Marne