Vignobles en Scène Dégustation au fil de l’eau Châlons-en-Champagne

Vignobles en Scène Dégustation au fil de l’eau
Tarif : 22 – 22 – 22 EUR
Début : 2025-10-18 16:15:00
fin : 2025-10-18 17:15:00
2025-10-18
Embarquez et découvrez la ville depuis les canaux tout en profitant d’arrêts dégustation, commentés par la sommelière Fabienne Guerdin de À la Découverte du vin. L’Office de tourisme de Châlons en Champagne vous propose une dégustation au fil de l’eau, entre le Nau et le Mau. .
English : Vignobles en Scène Dégustation au fil de l’eau
Embark on a boat and discover the city from the canals while enjoying tasting stops, commented by sommelier Fabienne Guerdin from À la Découverte du vin.
German :
Gehen Sie an Bord eines Bootes und entdecken Sie die Stadt von den Kanälen aus, während Sie Verkostungsstopps einlegen, die von der Sommelière Fabienne Guerdin von À la Découverte du vin kommentiert werden.
Italiano :
Salite a bordo di un battello e scoprite la città dai canali, facendo delle soste di degustazione commentate dalla sommelier Fabienne Guerdin di À la Découverte du vin.
Espanol :
Suba a bordo de un barco y descubra la ciudad desde los canales mientras disfruta de paradas de degustación comentadas por la sumiller Fabienne Guerdin de À la Découverte du vin.
