Vignobles en Scène Dégustation au fil de l’eau Châlons-en-Champagne

Vignobles en Scène Dégustation au fil de l’eau

Office de tourisme Châlons-en-Champagne Marne

Début : 2025-10-18 16:15:00

fin : 2025-10-18 17:15:00

2025-10-18

Embarquez et découvrez la ville depuis les canaux tout en profitant d’arrêts dégustation, commentés par la sommelière Fabienne Guerdin de À la Découverte du vin. L’Office de tourisme de Châlons en Champagne vous propose une dégustation au fil de l’eau, entre le Nau et le Mau. .

Office de tourisme Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est +33 3 26 65 17 89

English : Vignobles en Scène Dégustation au fil de l’eau

Embark on a boat and discover the city from the canals while enjoying tasting stops, commented by sommelier Fabienne Guerdin from À la Découverte du vin.

German :

Gehen Sie an Bord eines Bootes und entdecken Sie die Stadt von den Kanälen aus, während Sie Verkostungsstopps einlegen, die von der Sommelière Fabienne Guerdin von À la Découverte du vin kommentiert werden.

Italiano :

Salite a bordo di un battello e scoprite la città dai canali, facendo delle soste di degustazione commentate dalla sommelier Fabienne Guerdin di À la Découverte du vin.

Espanol :

Suba a bordo de un barco y descubra la ciudad desde los canales mientras disfruta de paradas de degustación comentadas por la sumiller Fabienne Guerdin de À la Découverte du vin.

