Vignobles en Scène : Dégustation au fil de l’eau Office de Tourisme Châlons-en-Champagne

Informations pratiques

Châlons-en-Champagne

Vignobles en Scène : Dégustation au fil de l’eau

Office de Tourisme 3 quai des Arts Châlons-en-Champagne Marne

Tarif : 24 – 24 – 24 EUR

Tarif de base – plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 15:00:00

fin : 2026-10-17 16:00:00

Date(s) :

2026-10-17

Embarquez dans une barque et découvrez la ville depuis les canaux tout en profitant d’arrêts dégustation, commentés par la sommelière Fabienne Guerdin de À la Découverte du vin.Tout public

L’Office de tourisme de Châlons en Champagne vous propose une dégustation au fil de l’eau, entre le Nau et le Mau.

Embarquez et découvrez la ville depuis les canaux tout en profitant d’arrêts dégustation, commentés par la sommelière Fabienne Guerdin de À la Découverte du vin. .

Office de Tourisme 3 quai des Arts Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est +33 3 26 65 17 89

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English : Vignobles en Scène : Dégustation au fil de l’eau

Embark on a boat and discover the city from the canals while enjoying tasting stops, commented by sommelier Fabienne Guerdin from À la Découverte du vin.

L’événement Vignobles en Scène : Dégustation au fil de l’eau Châlons-en-Champagne a été mis à jour le 2026-09-04 par ADT de la Marne