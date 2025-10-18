[Vignobles en scène]: Dégustation des rosés de Sancerre Sancerre

[Vignobles en scène]: Dégustation des rosés de Sancerre Sancerre samedi 18 octobre 2025.

[Vignobles en scène]: Dégustation des rosés de Sancerre

3 Rue du Méridien Sancerre Cher

Tarif : 10 – 10 – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18 11:00:00

fin : 2025-10-19 18:00:00

Date(s) :

2025-10-18

A l’occasion du week-end de Vignobles en scène ! et dans le prolongement de son ‘Octobre Rosé’, la Maison des Sancerre propose de faire découvrir plus en détail par une dégustation les rosés de l’appellation Sancerre.

Catégorie « Gustative »

A l’occasion du week-end de Vignobles en scène ! et dans le prolongement de son ‘Octobre Rosé’, la Maison des Sancerre propose de faire découvrir plus en détail par une dégustation les rosés de l’appellation Sancerre.

Ainsi, la vitrine oenotouristique de l’appellation souhaite mettre ici en lumière la couleur la moins connue de ses vins. Et pourtant, cette expression de pinot noir rejoint ici les véritables rosés de gastronomie, ceux que l’on peut décliner pendant tout un repas et qui composent de très beaux accords mets et vins !

A l’issue ou indépendamment de la visite du centre d’interprétation, venez donc déguster de nombreuses références de rosés de l’AOC Sancerre.

Catégorie « Gustative » 10 .

3 Rue du Méridien Sancerre 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 54 11 35 contact@sancerreaop.fr

English :

On the occasion of the Vignobles en scène! weekend, and as a continuation of its ?Octobre Rosé? event, the Maison des Sancerre is offering a more detailed tasting of rosés from the Sancerre appellation.

Gustative » category

German :

Anlässlich des Wochenendes von Vignobles en scène! und als Fortsetzung seines « Octobre Rosé » bietet das Maison des Sancerre die Möglichkeit, die Roséweine der Appellation Sancerre bei einer Weinprobe näher kennenzulernen.

Kategorie « Geschmack »

Italiano :

In concomitanza con il fine settimana di Vignobles en scène! e nell’ambito di « Octobre Rosé » (ottobre del rosé), la Maison des Sancerre propone una degustazione di rosé della denominazione Sancerre.

Categoria « Gustativo

Espanol :

Coincidiendo con el fin de semana Vignobles en scène! y en el marco de su « Octobre Rosé » (Octubre Rosado), la Maison des Sancerre ofrece una degustación de rosados de la denominación de origen Sancerre.

Categoría « Gustative

L’événement [Vignobles en scène]: Dégustation des rosés de Sancerre Sancerre a été mis à jour le 2025-09-12 par Office de tourisme du Grand Sancerrois