VIGNOBLES EN SCÈNE DÉGUSTATION DES VINS SUR CUVE AU CHÂTEAU LAURIGA

Thuir Pyrénées-Orientales

Début : Lundi 2025-10-17 14:00:00

fin : 2025-10-18 17:00:00

2025-10-17 2025-10-18

Au Château Lauriga, nous vous invitons à vivre une expérience unique découvrir nos vins directement à la source, encore sur cuve , avant même leur mise en bouteille prévue dans quelques mois, parfois même quelques années. Nous prendrons le temps…

Thuir 66300 Pyrénées-Orientales Occitanie info@lauriga.com

English :

At Château Lauriga, we invite you to enjoy a unique experience: discover our wines directly from the source, still in vat , even before they are bottled in a few months, or even a few years. We’ll take our time…

German :

Auf Château Lauriga laden wir Sie zu einer einzigartigen Erfahrung ein: unsere Weine direkt an der Quelle zu entdecken, noch auf der Maische , noch bevor sie in einigen Monaten, manchmal sogar in einigen Jahren, abgefüllt werden sollen. Wir nehmen uns die Zeit…

Italiano :

Allo Château Lauriga vi invitiamo a vivere un’esperienza unica: scoprire i nostri vini direttamente dalla fonte, ancora in vasca , prima ancora che vengano imbottigliati tra qualche mese, o addirittura qualche anno. Ci prendiamo il nostro tempo…

Espanol :

En Château Lauriga, le invitamos a disfrutar de una experiencia única: descubrir nuestros vinos directamente desde el origen, todavía en cuba , incluso antes de que se embotellen dentro de unos meses, o incluso unos años. Nos tomaremos nuestro tiempo…

