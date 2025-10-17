VIGNOBLES EN SCENE DEGUSTATION FROMAGERE AU DOMAINE TAMBOUR Port-Vendres
Port-Vendres Pyrénées-Orientales
Début : Lundi 2025-10-17 11:45:00
fin : 2025-10-18 14:30:00
Date(s) :
2025-10-17 2025-10-18
Partez à la découverte du Cru Collioure/Banyuls à travers une dégustation gourmande associant toute la gamme des vins du Domaine Tambour à de savoureux accords fromages & vins. La formule inclut la visite du chai, la dégustation de 7 fromages et cell…
Port-Vendres 66660 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 88 12 48 domainetambour@gmail.com
English :
Discover the Collioure/Banyuls Cru through a gourmet tasting combining the full range of Domaine Tambour wines with delicious cheese & wine pairings. The package includes a visit to the winery, tasting of 7 cheeses and cellar…
German :
Entdecken Sie den Cru Collioure/Banyuls bei einer Feinschmeckerverkostung, die die gesamte Weinpalette der Domaine Tambour mit köstlichen Käse- und Weinkombinationen verbindet. Das Angebot umfasst die Besichtigung des Weinkellers, die Verkostung von 7 Käsesorten und Cell…
Italiano :
Scoprite il Cru Collioure/Banyuls attraverso una degustazione gourmet che combina l’intera gamma di vini del Domaine Tambour con deliziosi abbinamenti di formaggi e vini. Il pacchetto comprende una visita alla cantina, una degustazione di 7 formaggi e un…
Espanol :
Descubra el Collioure/Banyuls Cru a través de una degustación gourmet que combina toda la gama de vinos Domaine Tambour con deliciosos maridajes de queso y vino. El paquete incluye una visita a la bodega, una degustación de 7 quesos y una…
L’événement VIGNOBLES EN SCENE DEGUSTATION FROMAGERE AU DOMAINE TAMBOUR Port-Vendres a été mis à jour le 2025-09-22 par VIGNOBLES & DECOUVERTES