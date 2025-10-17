[Vignobles en scène]: Dégustation géosensorielle Sancerre

Sancerre Cher

Début : 2025-10-17 16:00:00

fin : 2025-10-19 18:00:00

2025-10-17

Dans l’atmosphère chaleureuse de la chapelle du Domaine Hubert Brochard, notre guide vous invite à mettre vos sens en éveil vue, odorat, goût et toucher vous permettent de prendre la mesure de l’incroyable diversité géologique des trois grands terroirs de Sancerre. Celle-là même qui donne vie à la fabuleuse richesse aromatique de nos vins…

Ce moment privilégié est aussi l’occasion pour nous de vous partager l’histoire de notre Domaine et de nos parcelles les plus remarquables. Avec passion, authenticité et simplicité. Et, bien sûr, de vous initier à la dégustation de trois de nos cuvées d’exception, accordées à différents crottins de Chavignol.

Une parenthèse résolument savoureuse…

(sur réservation) 20 .

Sancerre 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 78 20 13 visite@hubert-brochard.fr

English :

In the warm atmosphere of Domaine Hubert Brochard?s chapel, our guide invites you to awaken your senses: sight, smell, taste and touch allow you to appreciate the incredible geological diversity of Sancerre?s three great terroirs.

German :

In der warmen Atmosphäre der Kapelle der Domaine Hubert Brochard lädt Sie unser Führer dazu ein, Ihre Sinne zu wecken: Sehen, Riechen, Schmecken und Tasten ermöglichen es Ihnen, die unglaubliche geologische Vielfalt der drei großen Terroirs von Sancerre zu ermessen.

Italiano :

Nella calda atmosfera della cappella del Domaine Hubert Brochard, la nostra guida vi invita a risvegliare i vostri sensi: vista, olfatto, gusto e tatto vi permetteranno di apprezzare l’incredibile diversità geologica dei tre grandi terroir di Sancerre.

Espanol :

En el cálido ambiente de la capilla del Domaine Hubert Brochard, nuestro guía le invita a despertar sus sentidos: la vista, el olfato, el gusto y el tacto le permitirán apreciar la increíble diversidad geológica de los tres grandes terruños de Sancerre.

