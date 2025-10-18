Vignobles en Scène Dégustation musicale aux caves médiévales Châlons-en-Champagne

Début : 2025-10-18 18:00:00

fin : 2025-10-18 19:30:00

L’Office de Tourisme avec Romain Changenot, musicien châlonnais, et Romain Prieur du Champagne H.Baty vous proposent une expérience musicale pétillante dans les caves médiévales.Tout public

English : Vignobles en Scène Dégustation musicale aux caves médiévales

The Tourist Office, together with Châlonnais musician Romain Changenot and Romain Prieur from Champagne H.Baty, offer a sparkling musical experience in the medieval cellars.

German :

Das Fremdenverkehrsamt mit Romain Changenot, einem Musiker aus Châlonnais, und Romain Prieur vom Champagne H.Baty bieten Ihnen ein prickelndes Musikerlebnis in den mittelalterlichen Kellern.

Italiano :

L’Ufficio del Turismo, insieme a Romain Changenot, musicista dello Châlonnais, e Romain Prieur dello Champagne H.Baty, propongono una frizzante esperienza musicale nelle cantine medievali.

Espanol :

La Oficina de Turismo, junto con Romain Changenot, músico de Châlonnais, y Romain Prieur, de Champagne H.Baty, ofrecen una experiencia musical espumosa en las bodegas medievales.

