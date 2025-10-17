Vignobles en Scène Devenez oenologue d’un jour Pierry

Vignobles en Scène Devenez oenologue d’un jour

Champagne Vollereaux Pierry Marne

Tarif : 40 – 40 – 40 EUR

Début : 2025-10-17 10:30:00

fin : 2025-10-17 12:00:00

2025-10-17 2025-10-18

Dégustation ludique et sensorielle pour découvrir les subtilités et l’importance de l’assemblage dans l’élaboration du Champagne.Tout public

Découvrez une étape essentielle de la création du champagne l’assemblage. Accompagné d’un professionnel, vous aurez l’occasion de déguster différents vins clairs provenant de cépages, de terroirs et d’années variées. Vous apprendrez à saisir l’importance de l’assemblage dans la fabrication du champagne, à vous initier à la dégustation technique des vins clairs et à comprendre les équilibres aromatiques et structurels. L’expérience se conclut par la réalisation de votre propre assemblage, un moment à la fois ludique et sensoriel où vous aurez l’opportunité de devenir œnologue d’un jour. .

Champagne Vollereaux Pierry 51530 Marne Grand Est

English : Vignobles en Scène Devenez oenologue d’un jour

A fun, sensory tasting to discover the subtleties and importance of blending in Champagne production.

German :

Spielerische und sensorische Verkostung, um die Feinheiten und die Bedeutung der Assemblage bei der Herstellung von Champagner zu entdecken.

Italiano :

Una degustazione divertente e sensoriale per scoprire le sottigliezze e l’importanza dell’assemblaggio nella produzione dello Champagne.

Espanol :

Una cata lúdica y sensorial para descubrir las sutilezas y la importancia del ensamblaje en la elaboración del champán.

