Vignobles en Scène Dîner immersif dans les caves de Barfontarc Baroville

Vignobles en Scène Dîner immersif dans les caves de Barfontarc Baroville vendredi 17 octobre 2025.

Vignobles en Scène Dîner immersif dans les caves de Barfontarc

Champagne de Barfontarc Baroville Aube

Tarif : – – Eur

90

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-17 19:00:00

fin : 2025-10-17 23:00:00

Date(s) :

2025-10-17

Inspiré des Journées Européennes du Patrimoine, Vignobles en Scène est le grand rendez-vous annuel de l’œnotourisme en France.

Dégustations, balades, spectacles, rencontres… Un moment unique pour (re)découvrir la diversité des terroirs français, entre culture, patrimoine et plaisir des sens.

Vignobles en Scène Dîner immersif dans les caves de Barfontarc.

Dîner immersif dans notre cellier.

Repas accords mets & vins dans un cadre immersif et insolite, sur le thème automnal.

Plongez au cœur de notre Maison de Champagne… 90 .

Champagne de Barfontarc Baroville 10200 Aube Grand Est +33 3 25 27 07 09

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Vignobles en Scène Dîner immersif dans les caves de Barfontarc Baroville a été mis à jour le 2025-09-12 par Office de Tourisme de la Côte des Bar en Champagne