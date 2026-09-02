Vignobles en Scène Domaine de Grangeneuve Dégustation sur Barrique Les Immersives Domaine de Grangeneuve Roussas
dimanche 18 octobre 2026 · Domaine de Grangeneuve · Roussas
Informations pratiques
Roussas
Vignobles en Scène Domaine de Grangeneuve Dégustation sur Barrique Les Immersives
Domaine de Grangeneuve 1200 Route des Esplanes Roussas Drôme
Tarif : 15 – 15 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-18 11:00:00
fin : 2026-10-18
Date(s) :
2026-10-18
Dégustation sur Barrique avec le Vigneron.
Cuvées Terre d’Epices et La Truffière.
Sur Réservation.
.
Domaine de Grangeneuve 1200 Route des Esplanes Roussas 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 98 58 40 oh.bour@orange.fr
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English :
Barrel Tasting with the Winemaker.
Terre d’Epices and La Truffière vintages.
By reservation only.
L’événement Vignobles en Scène Domaine de Grangeneuve Dégustation sur Barrique Les Immersives Roussas a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes
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