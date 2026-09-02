Vignobles en Scène Domaine de Grangeneuve Dégustation sur Barrique Les Immersives Domaine de Grangeneuve Roussas

Informations pratiques

Roussas

Vignobles en Scène Domaine de Grangeneuve Dégustation sur Barrique Les Immersives

Domaine de Grangeneuve 1200 Route des Esplanes Roussas Drôme

Tarif : 15 – 15 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-18 11:00:00

fin : 2026-10-18

Date(s) :

2026-10-18

Dégustation sur Barrique avec le Vigneron.

Cuvées Terre d’Epices et La Truffière.

Sur Réservation.

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Domaine de Grangeneuve 1200 Route des Esplanes Roussas 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 98 58 40 oh.bour@orange.fr

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English :

Barrel Tasting with the Winemaker.

Terre d’Epices and La Truffière vintages.

By reservation only.

L’événement Vignobles en Scène Domaine de Grangeneuve Dégustation sur Barrique Les Immersives Roussas a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes