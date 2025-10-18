VIGNOBLES EN SCÈNE DOMAINE DE LA CONSEILLÈRE Montagnac

VIGNOBLES EN SCÈNE DOMAINE DE LA CONSEILLÈRE Montagnac samedi 18 octobre 2025.

VIGNOBLES EN SCÈNE DOMAINE DE LA CONSEILLÈRE

Montagnac Hérault

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18

fin : 2025-10-19

Date(s) :

2025-10-18

Un rendez-vous unique où le vin, l’histoire et le cinéma s’entremêlent sur les traces de Cartouche.

SUR LES TRACES DE CARTOUCHE

VIN, PATRIMOINE & CINÉMA

Suivez Tom et sa 2 CV pour une balade rétro jusqu’au Moulin de Roquemengarde (lieu de tournage). Dégustez les vins du domaine de la Conseillère, et vibrez devant la projection du film culte Cartouche (1962) avec la présence exceptionnelle de Madame Claudia Cardinale*.

*sous réserve

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

#TEMPSFORT

#FASCINANTWEEKEND

#VIGNOBLESETDECOUVERTES

#ESCAPADEVIGNERONNE

#ESCAPADEALINFINI .

Montagnac 34530 Hérault Occitanie +33 6 95 20 52 79

English : CAPTIVATING « VINEYARD AND DISCOVERY » WEEKEND WINE ESTATE » DOMAINE DE LA CONSEILLÈRE »

Gourmet getaway at Domaine de la Conseillère: 2CV, wild cuisine and wine on the menu!

German :

Gourmet-Eskapade auf der Domaine de la Conseillère: 2CV, wilde Küche und Wein auf dem Menü!

Italiano :

Un incontro unico dove vino, storia e cinema si intrecciano sulle orme di Cartouche.

Espanol :

Escapada familiar a Montagnac: ¡juego de orientación, 2CV y vino en el menú!

L’événement VIGNOBLES EN SCÈNE DOMAINE DE LA CONSEILLÈRE Montagnac a été mis à jour le 2025-09-16 par 34 OT CAP D’AGDE MEDITERRANEE