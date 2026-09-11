Informations pratiques

Saint-Romain-de-Benet

Vignobles en scène – Domaine et Distillerie Brillouet – Le Casino de Robur

9 rue de Chez Pureau Saint-Romain-de-Benet Charente-Maritime

Tarif : 14 – 14 – 14 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 15:00:00

fin : 2026-10-18

Date(s) :

2026-10-17

Au cœur de la distillerie historique, Robur veille… Entre défis olfactifs, mises audacieuses et secrets d’eau-de-vie, chaque équipe devra faire preuve d’intuition, de flair… et parfois d’un peu de chance !

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9 rue de Chez Pureau Saint-Romain-de-Benet 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 55 31 06 contact@distilleriebrillouet.com

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English :

At the heart of the historic distillery, Robur keeps watch. Amid olfactory challenges, bold experiments, and the secrets of brandy, each team will need to demonstrate intuition, instinct—and sometimes a little luck!

L’événement Vignobles en scène – Domaine et Distillerie Brillouet – Le Casino de Robur Saint-Romain-de-Benet a été mis à jour le 2026-09-11 par Royan Atlantique