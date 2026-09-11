Vignobles en scène – Domaine et Distillerie Brillouet – Le Casino de Robur Saint-Romain-de-Benet
samedi 17 octobre 2026 · Saint-Romain-de-Benet
Informations pratiques
Saint-Romain-de-Benet
Vignobles en scène – Domaine et Distillerie Brillouet – Le Casino de Robur
9 rue de Chez Pureau Saint-Romain-de-Benet Charente-Maritime
Tarif : 14 – 14 – 14 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 15:00:00
fin : 2026-10-18
Date(s) :
2026-10-17
Au cœur de la distillerie historique, Robur veille… Entre défis olfactifs, mises audacieuses et secrets d’eau-de-vie, chaque équipe devra faire preuve d’intuition, de flair… et parfois d’un peu de chance !
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9 rue de Chez Pureau Saint-Romain-de-Benet 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 55 31 06 contact@distilleriebrillouet.com
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English :
At the heart of the historic distillery, Robur keeps watch. Amid olfactory challenges, bold experiments, and the secrets of brandy, each team will need to demonstrate intuition, instinct—and sometimes a little luck!
L’événement Vignobles en scène – Domaine et Distillerie Brillouet – Le Casino de Robur Saint-Romain-de-Benet a été mis à jour le 2026-09-11 par Royan Atlantique