Vignobles en Scène – Domaine Rocheville – Contes et Saveurs du Terroir – Les Créatives Domaine Rocheville Nyons

Informations pratiques

Nyons

Vignobles en Scène – Domaine Rocheville – Contes et Saveurs du Terroir – Les Créatives

Domaine Rocheville 117 ter route de Montélimar Nyons Drôme

Tarif : 12 – 12 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 14:15:00

fin : 2026-10-17

Date(s) :

2026-10-17

Contes et Saveurs du Terroir. « En Roue Libre » association made in Nyons avec Philippe Altier pour un solo de conte.

Sur réservation.

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Domaine Rocheville 117 ter route de Montélimar Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 26 35 20 contact@domainerocheville.com

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English :

Folktales and Local Flavors. “En Roue Libre,” a Nyons-based organization, presents Philippe Altier in a solo storytelling performance.

By reservation only.

L’événement Vignobles en Scène – Domaine Rocheville – Contes et Saveurs du Terroir – Les Créatives Nyons a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale