Vignobles en Scène – Domaine Rocheville – Contes et Saveurs du Terroir – Les Créatives Domaine Rocheville Nyons
samedi 17 octobre 2026 · Domaine Rocheville · Nyons
Informations pratiques
Nyons
Vignobles en Scène – Domaine Rocheville – Contes et Saveurs du Terroir – Les Créatives
Domaine Rocheville 117 ter route de Montélimar Nyons Drôme
Tarif : 12 – 12 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 14:15:00
fin : 2026-10-17
Date(s) :
2026-10-17
Contes et Saveurs du Terroir. « En Roue Libre » association made in Nyons avec Philippe Altier pour un solo de conte.
Sur réservation.
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Domaine Rocheville 117 ter route de Montélimar Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 26 35 20 contact@domainerocheville.com
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English :
Folktales and Local Flavors. “En Roue Libre,” a Nyons-based organization, presents Philippe Altier in a solo storytelling performance.
By reservation only.
L’événement Vignobles en Scène – Domaine Rocheville – Contes et Saveurs du Terroir – Les Créatives Nyons a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale
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