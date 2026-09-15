Vignobles en Scène – Domaine Rocheville – Les Immersives Domaine Rocheville Nyons

Informations pratiques

Nyons

Vignobles en Scène – Domaine Rocheville – Les Immersives

Domaine Rocheville 117 ter route de Montélimar Nyons Drôme

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 10:00:00

fin : 2026-10-17

Date(s) :

2026-10-17

Initiez-vous à la dégustation des jeunes vins avec Guillaume et découvrez l’art de l’assemblage. Créez votre propre cuvée et repartez avec votre flacon à partager dès le lendemain.

Sur réservation

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Domaine Rocheville 117 ter route de Montélimar Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 26 35 20 contact@domainerocheville.com

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English :

Learn about tasting young wines with Guillaume and discover the art of blending. Create your own cuvée and take home a bottle to share the very next day.

Reservations required

L’événement Vignobles en Scène – Domaine Rocheville – Les Immersives Nyons a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale