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AGENDA · Nyons

Vignobles en Scène – Domaine Rocheville – Les Immersives Domaine Rocheville Nyons

samedi 17 octobre 2026 · Domaine Rocheville · Nyons

Informations pratiques

Début
samedi 17 octobre 2026
Fin
samedi 17 octobre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Domaine Rocheville
Adresse
117 ter route de Montélimar
Ville
26110 Nyons
Département
Drôme
Tarif
8 8 8

Nyons

Vignobles en Scène – Domaine Rocheville – Les Immersives

Domaine Rocheville 117 ter route de Montélimar Nyons Drôme

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 10:00:00
fin : 2026-10-17

Date(s) :
2026-10-17

Initiez-vous à la dégustation des jeunes vins avec Guillaume et découvrez l’art de l’assemblage. Créez votre propre cuvée et repartez avec votre flacon à partager dès le lendemain.
Sur réservation
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Domaine Rocheville 117 ter route de Montélimar Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 26 35 20  contact@domainerocheville.com

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English :

Learn about tasting young wines with Guillaume and discover the art of blending. Create your own cuvée and take home a bottle to share the very next day.
Reservations required

L’événement Vignobles en Scène – Domaine Rocheville – Les Immersives Nyons a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale

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