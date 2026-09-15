UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Nyons

Vignobles en Scène – Domaine Rocheville – Vautours en Baronnies -Les Immersives Domaine Rocheville Nyons

samedi 17 octobre 2026 · Domaine Rocheville · Nyons

Informations pratiques

Début
samedi 17 octobre 2026
Fin
samedi 17 octobre 2026
Heure de début
11:45:00
Lieu
Domaine Rocheville
Adresse
117 ter route de Montélimar
Ville
26110 Nyons
Département
Drôme
Tarif

Nyons

Vignobles en Scène – Domaine Rocheville – Vautours en Baronnies -Les Immersives

Domaine Rocheville 117 ter route de Montélimar Nyons Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 11:45:00
fin : 2026-10-17

Date(s) :
2026-10-17

Retour sur les actions marquantes de l’association Vautours en Baronnies et les initiatives menées pour la protection du Gypaète Barbu. (Remise du chèque).
  .

Domaine Rocheville 117 ter route de Montélimar Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 26 35 20  contact@domainerocheville.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A look back at the notable activities of the Vautours en Baronnies association and the initiatives undertaken to protect the Bearded Vulture. (Check presentation).

L’événement Vignobles en Scène – Domaine Rocheville – Vautours en Baronnies -Les Immersives Nyons a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale

À voir aussi à Nyons (Drôme)