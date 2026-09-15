Vignobles en Scène – Domaine Rocheville – Vautours en Baronnies -Les Immersives Domaine Rocheville Nyons

Informations pratiques

Nyons

Vignobles en Scène – Domaine Rocheville – Vautours en Baronnies -Les Immersives

Domaine Rocheville 117 ter route de Montélimar Nyons Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 11:45:00

fin : 2026-10-17

Date(s) :

2026-10-17

Retour sur les actions marquantes de l’association Vautours en Baronnies et les initiatives menées pour la protection du Gypaète Barbu. (Remise du chèque).

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Domaine Rocheville 117 ter route de Montélimar Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 26 35 20 contact@domainerocheville.com

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English :

A look back at the notable activities of the Vautours en Baronnies association and the initiatives undertaken to protect the Bearded Vulture. (Check presentation).

L’événement Vignobles en Scène – Domaine Rocheville – Vautours en Baronnies -Les Immersives Nyons a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale