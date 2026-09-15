Vignobles en Scène – Domaine Rocheville – Vautours en Baronnies -Les Immersives Domaine Rocheville Nyons
samedi 17 octobre 2026 · Domaine Rocheville · Nyons
Informations pratiques
Nyons
Vignobles en Scène – Domaine Rocheville – Vautours en Baronnies -Les Immersives
Domaine Rocheville 117 ter route de Montélimar Nyons Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 11:45:00
fin : 2026-10-17
Date(s) :
2026-10-17
Retour sur les actions marquantes de l’association Vautours en Baronnies et les initiatives menées pour la protection du Gypaète Barbu. (Remise du chèque).
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Domaine Rocheville 117 ter route de Montélimar Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 26 35 20 contact@domainerocheville.com
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English :
A look back at the notable activities of the Vautours en Baronnies association and the initiatives undertaken to protect the Bearded Vulture. (Check presentation).
L’événement Vignobles en Scène – Domaine Rocheville – Vautours en Baronnies -Les Immersives Nyons a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale
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