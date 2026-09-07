Vignobles en Scène – Domaine Vallot – Atelier autour du Vin et de la Vigne – Les Immersives Domaine Vallot – le Coriançon Vinsobres
vendredi 16 octobre 2026 · Domaine Vallot - le Coriançon · Vinsobres
Informations pratiques
Vinsobres
Vignobles en Scène – Domaine Vallot – Atelier autour du Vin et de la Vigne – Les Immersives
Domaine Vallot – le Coriançon 3176 Route de Nyons Vinsobres Drôme
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-16 17:00:00
fin : 2026-10-16 18:30:00
Date(s) :
2026-10-16
Atelier autour du vin et de la vigne, enfant et adulte à partir de 6 ans.
Peinture avec du vin à emporter chez soi.
Réservation obligatoire
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Domaine Vallot – le Coriançon 3176 Route de Nyons Vinsobres 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 26 03 24 anais@domainevallot.com
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English :
Workshop on wine and vineyards, for children and adults ages 6 and up.
Painting with wine—take your artwork home.
Reservations required
L’événement Vignobles en Scène – Domaine Vallot – Atelier autour du Vin et de la Vigne – Les Immersives Vinsobres a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale
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