Vignobles en Scène : Du vin au divin Domaines Auvigue Fuissé
vendredi 16 octobre 2026 · Domaines Auvigue · Fuissé
Informations pratiques
Fuissé
Vignobles en Scène : Du vin au divin
Domaines Auvigue 100 place saint germain Fuissé Saône-et-Loire
Tarif : 60 – 60 – 60 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-16
fin : 2026-10-17
Date(s) :
2026-10-16 2027-10-15
Dégustation à la seule lumière des bougies sous les voutes historiques des Domaines Auvigue, ancienne église de Fuissé.
Découvrez nos blancs du Maconnais dans une ambiance intimiste et inspirante, accompagnés de délicieuses bouchées gourmandes confectionnées par le chef étoilé Sébastien Chambru de L’Ô des Vignes. .
Domaines Auvigue 100 place saint germain Fuissé 71960 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 34 17 36 contact@auvigue.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Vignobles en Scène : Du vin au divin
L’événement Vignobles en Scène : Du vin au divin Fuissé a été mis à jour le 2026-08-26 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)
À voir aussi à Fuissé (Saône-et-Loire)
- Sur les traces de la restauration de l’église réhabilitée en domaine viticole, Domaines AUVIGUE, Fuissé 19 septembre 2026
- Journée du patrimoine Domaines Auvigue Fuissé 19 septembre 2026
- Vignoble en scène Du Vin au Divin Domaines Auvigue Fuissé 16 octobre 2026
- Portes ouvertes au Domaine Auvigue Domaine Auvigue Fuissé 5 décembre 2026