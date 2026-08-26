Vignobles en Scène : Du vin au divin Domaines Auvigue Fuissé

Informations pratiques

Fuissé

Vignobles en Scène : Du vin au divin

Domaines Auvigue 100 place saint germain Fuissé Saône-et-Loire

Tarif : 60 – 60 – 60 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-16

fin : 2026-10-17

Date(s) :

2026-10-16 2027-10-15

Dégustation à la seule lumière des bougies sous les voutes historiques des Domaines Auvigue, ancienne église de Fuissé.

Découvrez nos blancs du Maconnais dans une ambiance intimiste et inspirante, accompagnés de délicieuses bouchées gourmandes confectionnées par le chef étoilé Sébastien Chambru de L’Ô des Vignes. .

Domaines Auvigue 100 place saint germain Fuissé 71960 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 34 17 36 contact@auvigue.fr

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English : Vignobles en Scène : Du vin au divin

L’événement Vignobles en Scène : Du vin au divin Fuissé a été mis à jour le 2026-08-26 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)