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Vignobles en Scène : Du vin au divin Domaines Auvigue Fuissé

vendredi 16 octobre 2026 · Domaines Auvigue · Fuissé

Informations pratiques

Début
vendredi 16 octobre 2026
Fin
samedi 17 octobre 2026
Lieu
Domaines Auvigue
Adresse
100 place saint germain
Ville
71960 Fuissé
Département
Saône-et-Loire
Tarif
60 60 60 Tarif enfant Tarif enfant

Fuissé

Vignobles en Scène : Du vin au divin

Domaines Auvigue 100 place saint germain Fuissé Saône-et-Loire

Tarif : 60 – 60 – 60 EUR

Tarif enfant
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-16
fin : 2026-10-17

Date(s) :
2026-10-16 2027-10-15

Dégustation à la seule lumière des bougies sous les voutes historiques des Domaines Auvigue, ancienne église de Fuissé.

Découvrez nos blancs du Maconnais dans une ambiance intimiste et inspirante, accompagnés de délicieuses bouchées gourmandes confectionnées par le chef étoilé Sébastien Chambru de L’Ô des Vignes.   .

Domaines Auvigue 100 place saint germain Fuissé 71960 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 34 17 36  contact@auvigue.fr

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English : Vignobles en Scène : Du vin au divin

L’événement Vignobles en Scène : Du vin au divin Fuissé a été mis à jour le 2026-08-26 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)

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